Pasionatii masinilor de epoca si-au dat intalnire in curtea Castelului Corvinilor (Foto)

Curaj si rabdare

Ziare.

com

Cea mai veche masina expusa a fost un superb automobil Austin din anul 1936, de culoare albastra, insa la standuri au putut fi vazute, printre altele, un Jaguar negru din 1955 sau un Jeep Willys, in culorile armatei, din anul 1942.De un real interes s-au bucurat si modelele romanesti de Dacia 1100, Dacia 1300 si Oltcit, pastrate intr-o stare foarte buna de catre proprietari. De altfel, una dintre masinile Dacia 1100 este din anul 1969, iar proprietarul acesteia a dat asigurari ca masina functioneaza ireprosabil, chiar si acum, dupa o jumatate de veac de la primii kilometri rulati."Participantii sunt din judetul Hunedoara si din cele invecinate. Proprietarii de masini au facut cunostinta, au socializat, au schimbat pareri, dar si ponturi despre locurile in care se gasesc piese de schimb si unde pot primi ajutor in restaurarea masinilor de epoca. Speram ca si vizitatorii s-au bucurat de masinile expuse si-i asteptam alaturi de noi in cazul in care se decid sa-si achizitioneze un autovehicul istoric", a declarat secretarul Asociatiei Retromobil Club Hunedoara, Alexandru Szekely.Unul dintre cei mai cunoscuti posesori ai unui automobil de epoca, din judetul Hunedoara, este medicul Emil Mitranovici. El detine un Renault fabricat in anul 1921 si achizitionat din Belgia. Pentru a-si aduce automobilul in stare de functionare a muncit foarte mult, impreuna cu un bun prieten mecanic."Masina a fost cumparata in stare nefunctionala si a necesitat unsa o restaurez si sa o aduc acum intr-o stare acceptabila. Este foarte important ca a ajuns in starea in care poate rula, adica sa aiba un motor functional si piese care sa poata duce aceasta masina. Am avut noroc pentru ca masina a fost in stare originala, cu toate piesele, deoarece la o restaurare este foarte important ca autoturismul sa fie cat de cat complet. Procurarea pieselor este ceva extrem de dificil - nu gasesti piese la modele mai vechi de 10 ani, daramite la cele de o suta de ani", a spus colectionarul.El a adaugat caUn alt colectionar recunoaste faptul ca reconditionarea automobilului sau i-a adus doar satisfactii si relaxare. "Dupa o zi de munca in care ti-ai tocit neuronii cu tot felul de alte lucruri, sa lucrezi apoi acasa - surub la surub - este ceva de nedescris. Imi place foarte mult ceea ce fac si ma relaxeaza foarte mult", spune acesta.Turistii si localnicii care au venit sa vada expozitia automobilelor de epoca s-au aratat incantati de masinile prezentate, dar si de locul ales de organizatori. In ciuda ploii, multi au venit cu copiii si s-au fotografiat cu automobilele preferate, spre bucuria colectionarilor care si-au vazut munca apreciata de catre vizitatori. Nu au lipsit intrebarile despre viteza , consumul de benzina sau despre modul de intretinere a automobilelor."Retro Parada Primaverii" a fost organizata sambata in mai multe orase din tara, iar Castelul Corvinilor este pentru a doua oara gazda a acestei manifestari.