Piata auto va suferi schimbari radicale pana in 2030: Vom ajunge sa renuntam la masini?

un filtru fiscal care sa descurajeze importurile de masini la mana a doua in conditiile in care anul trecut peste jumatate de milion de masini rulate au fost importate si au contribuit masiv la ridicarea mediei de varsta a flotei nationale;

introducerea unei taxe de mediu care sa nu incalce prevederile legislatiei comunitare dar care sa sprijine intinerirea parcului auto si reducerea emisiilor poluante, care sa fie corelata cu sistemul de impozitare anuala a autoturismelor care sa ia in considerare si nivelul de emisii de CO2 si normele de poluare;

reasezarea impozitului auto anual pe principii de mediu care sa sprijine reducerea emisiilor CO2 si a varstei medii a parcului auto este un alt instrument care poate fi chiar mai usor ajustat si pus in aplicare si care poate sa ofere rezultate pe termen mediu si lung.

Da, poate ca intrebare suna putin ciudat, insa exista multe lucruri care se intampla pe piata auto la nivel global. Vorbim de tendinte care se contureaza din ce in ce mai bine. Astfel, masinile ce folosesc combustibili fosili vor fi in curand interzise in anumite zone, incurajandu-se achizitia celor electrice, mai putin poluante. De asemenea, in curand, in centrul Parisului, de exemplu, automobilele vor fi interzise cu totul in anumite zile Nu in ultimul rand, tinerii incep sa nu isi mai doreasca sa sofeze. Cel putin cei din Marea Britanie, unde numarul celor de pana in 20 de ani care dau examen pentru obtinerea carnetului e mai mic cu 10% fata de 1994 Si sa nu uitam de masinile care se conduc singure, mai ales ca din ce in ce mai multi constructori auto investesc in asa ceva, dar si de "sharing economy" (modelul Uber sau, daca iti place sa conduci, al aplicatiilor care te ajuta sa gasesti masini prin oras, oriunde si oricand ai nevoie).a stat de vorba despre aceste tendinte cu Daniel Anghel, liderul diviziei Auto din cadrul PwC Romania. El ne-a spus ca piata auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030.Conform studiuluirealizat de PwC, ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule si de la 270 de milioane la 212 milioane in Statele Unite.Exista si reversul medaliei: se asteapta ca, in schimb, China sa-si dezvolte parcul auto si sa atinga 280 de milioane de autoturisme, de la 180 de milioane, cat are in prezent."Transformarile pe care industria auto le va cunoaste in perioada urmatoare sunt destul de diverse. Unele dintre acestea sunt iminente, cum ar fi raspandirea masinilor electrificate, iar pentru altele va trebui sa mai asteptam, iar aici m-as referi in principal la condusul autonom. Revenind la electrificare, vedem deja din ce in ce mai multi constructori traditionali care aduc pe piata noi modele, unele dintre ele nici nu mai trec prin stadiul de concept - pe care in trecut le vedeam la saloanele auto - si intra direct in productie. Cursa electrificarii este de fapt o cursa a castigarii cotei de piata si a pozitionarii cat mai bine pe cat mai multe segmente din piata, dar cheia castigarii acestei curse sta de fapt in autonomia cat mai mare a unei incarcari", ne-a declarat Daniel Anghel.Taxiurile "robot" ar fi una dintre dezvoltarile rezultate in urma combinarii conceptului de condus autonom cu alte dezvoltari tehnologice. Drept urmare, va creste si volumul de trafic, de exemplu, pentru ca "robotii" vor trebui sa efectueze asa zisele "calatorii de transfer" pentru a prelua pasageri, spune liderul diviziei Auto din cadrul PwC Romania.De asemenea, odata cu schimbarea tendintelor in ceea ce priveste modalitatea de folosire a masinii, vedem modificari substantiale ale traficului. Conform studiului citat, distantele parcurse in interes personal, la nivelul Europei, ar putea creste cu 23% pana in 2030 si vor atinge 5,88 miliarde de kilometri. Proiectiile intrevad o crestere de 24% in Statele Unite ale Americii si 183% in China. Cresterea este substantiala in tara asiatica, deoarece marimea parcului auto este in continua crestere si recupereaza decalajul fata de Europa si Statele Unite.Ei bine, la aceasta dilema, Daniel Anghel nu are un verdict clar: "In ceea ce priveste detinerea unui automobil, nu as putea spune, cel putin pe termen mediu, ca vom vedea mai putini proprietari, pentru ca lucrurile vor evolua diferit de la tara la tara, deoarece si infrastructurile nationale sunt diferite si nevoile de mobilitate sunt diferite".Totusi, el spune ca exista un consens referitor la reducerea numarului de masini odata cu introducerea de noi tehnologii si concepte de partajare, "dar este nevoie de timp pentru adaptarea consumatorului la acestea, dar si pentru rearanjarea nevoilor de mobilitate care se va face doar in paralel cu dezvoltarea sustinuta si a infrastructurii publice de transport".In timp ce in alte parti ale lumii se fac teste cu masini autonome, la noi parcul auto imbatraneste pe zi ce trece, autostrazi nu prea avem, iar multe sosele arata ca dupa bombardament.Ba mai mlt, potrivit unui raport publicat in toamna anului trecut de Forumul Economic Mondial, Romania este pe locul 120 in lume din punct de vedere al calitatii drumurilor.Daniel Anghel nu vede un declin al proprietatii masinii, principalul motiv fiind densitatea mica de autoturisme in Romania. Conform unui studiu al Asociatiei Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) dat publicitatii la finalul anului trecut si cu date pentru anul 2015, Romania, cu 261 de autoturisme la 1.000 de locuitori, este tara cu cel mai mic nivel de motorizare din Uniunea Europeana. Pe de alta parte, noi nu avem o retea de transport public, indiferent de nivel, local sau national, suficient de bine dezvoltata pentru a satisface nevoia de mobilitate, spune reprezentantul PwC."Drept pentru care, in perioada urmatoare, in contextul imbunatatirii conditiilor economice si din cauza lipsei unui mecanism de impozitare, vom asista la o crestere numerica a parcului auto. Dar si aici trebuie sa avem grija, pentru ca trebuie sa se intample acest lucru fara a ridica varsta medie a acestuia care, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) este de 15,3 ani, in vreme ce in UE varsta medie a parcului auto este de 11 ani", explica Daniel Anghel.El sustine ca, pentru ca acest lucru sase intample este nevoie de:"Adoptarea noilor concepte de mobilitate in Romania se dezvolta timid, dar exista deja numeroase servicii de partajare, atat a calatoriei cat si a masinii. Avem o crestere a vanzarilor de automobile cu propulsie alternativa, se dezvolta si infrastructura de incarcare a bateriilor, dar lucrurile evolueaza inca intr-un ritm lent, ceea ce nu e neaparat un lucru rau.Programul guvernamental "Rabla Plus" a pus serios umarul la cresterea vanzarilor masinilor electrificate, dar cred ca este nevoie si de completarea acestuia printr-un set de beneficii care sa sustina in continuare adoptarea tehnologiilor alternative de propulsie, precum si pentru stimularea constructiei infrastructurii de alimentare", incheie Daniel Anghel.