Piata de piese si accesorii auto online: o piata care merge in directia gresita

In ultima perioada, este vizibila aplecarea clientului spre piata de online si in domeniul pieselor si accesoriilor auto. Migrarea aceasta de clienti din mediul offline spre online a facut ca multe din business-uri offline de cartier sa se orienteze spre online. La prima vedere, pare sa fie doar o shimbare in modalitatea de vanzare.Mentalitatea de business dintre cele doua piete este total diferita. Ne adresam unui alt tip de client, cu un nivel ridicat de perceptie si cunostinte, un client care nu mai poate fi manipulat la tejghea sau orientat gresit in alegerile pe care urmeaza sa le faca.Metoda invechita de abordare in relatia cu clientul o intalnim tot mai des in ultima vreme la noile magazine online aparute si in spatele carora stau vechile magazine de cartier care nu vor sa faca progresul pe care acest canal il impune.Acesti antreprenori trebuie sa abandoneze vechea practica in schimbul corectitudinii in ofertare si pret. A apus de mult vremea in care se vindeau produse invechite sau ramase prin rafturi in detrimentul celor de ultima generatie.Nu toate schimbarile de orientare a vanzarii din offline spre online sunt paguboase, semnalul de alarma pe care vreau sa-l trag priveste tocmai corectitudinea si performanta care trebuie urmarita in cadrul acestui canal, pentru a progresa.O noua practica aparuta odata cu reorientarea anumitor magazine de cartier este aceea a inselarii clientului cand vine vorba de brandul pe care il achizitioneaza.Indiferent ca este vorba de achizitia din site-ul propriu al vanzatorului sau de achizitia din marile platforme marketplace a respectivului vendor, important pentru clientul final este sa urmareasca in amanunt insemnele si ambalajele brand-ului achizitionat, care nu trebuie sa lipseasca din colet, dar si titlul complet (referinta produsului, compatibilitatea, brand-ul) din factura fiscala aferenta comenzii.Pretul crescut al transportului este inca o modalitate de a induce in eroare clientul atunci cand vine vorba de achizitia unui produs. Alegeti intotdeauna o firma cu call-center, ai carui angajati bine documentati pot raspunde tuturor intrebarilor dvs. si a caror consiliere va ajuta sa achizitionati produsului dorit.Aparitia magazinelor de piese si accesorii auto online au schimbat radical acest domeniu controlat atent pana in acel moment de anumiti furnizori, producatori si magazine.De ce online? Pentru ca online-ul ofera:- acces la o gama variata de brand-uri, ale caror produse documentate complet, cu specificatii exacte, te ajuta sa decizi in cunostinta de cauza.- oportunitatea de a achizitiona cele mai noi produse cu un ridicat grad de functionalitate, fiabilitate si performanta.- pretul corect afisat si posibilitatea permanenta de a-l compara.- review-uri la produse, modalitate prin care aflii parerea altor clienti despre produsul vizat.- metode diferite prin care sa achiti produsele dorite, incepand de la rate fara dobanda cu o multitudine de carduri pana la modalitati diferite de finantare si plata.- o reducere semnificativa a timpul alocat cumparaturilor.Este important sa ne respectam clientii, sa facem o consiliere corecta in functie de necesitatea clientului nostru, sa oferim preturi corecte, programe de fidelizare, si, nu in ultimul rand am inteles ca daca totul se va rezuma la vanzare si profit, va fi doar o chestiune de timp pana vom intra in anonimat.Un client multumit de alegerea facuta nu doar ca revine, dar si te promoveaza in mediul lui. Spre satisfactia noastra, vagauto.ro a ajuns sa fie lider de piata pe categoria de accesorii auto, avand in portofoliu pentru 120.000 de produse cu o documentatie completa si peste 50.000 clienti multumiti anual. Ce trebuie sa inteleaga fiecare start-up din domeniu? Fara o identitate proprie, directia e gresita, iar diferenta dintre reusita si esec este foarte mica.Am investit si investim permanent in dezvoltarea profesionala a echipei noastre si acest lucru defineste performanta serviciilor noastre de cea mai inalta calitate.VagAuto va dezvolta in continuare elementele expuse mai sus, vom fi orientati permanent catre performanta, vom aduce si implementa ca si pana acum in premiera in aceasta categorie inovatii noi dar si elemente care simplifica achizitia propriu-zisa.Analizam permanent activitatea business-ului dar si a competitorilor nostri, intelegand rapid impactul lor benefic, si asta ne ajuta in fiecare zi sa ne reorganizam si sa ne reinventam atunci cand situatia o cere.Vom depune toate eforturile sa ne mentinem si in 2019 ca lider in piata de accesorii auto si cu siguranta vom ramane la fel de modesti si orientati spre necesitatea si satisfactia clientului nostru.Nu in ultimul rand, vom evidentia permanent toate practicile neloiale si paguboase cu care ne vom confrunta in aceasta piata pentru ca fiecare client din mediul online sa fie informat corect si multumit de achizitia facuta.