Ponturi de productivitate pentru un antreprenor care conduce mult

Daca vrei ca businessul tau sa aiba succes in continuare si sa nu intre in insolventa sau, mai rau, in faliment, ar fi bine sa faci, rapid, niste schimbari, care sa te ajute sa devii mai productiv.Descopera, in continuare, cateva ponturi care vor avea impact pozitiv asupra productivitatii tale.Primul lucru pe care ar fi indicat sa-l daca vrei sa-ti dai seama de ce nu esti suficient de productiv pe cat ti-ai dori ar fi sa analizezi obiectiv toate activitatile tale dintr-o zi obisnuita de munca.Noteaza-ti fiecare activitate pe o foaie. Apoi, trece in dreptul fiecarei activitati si timpul pe care il petreci pentru indeplinirea sa. "Fiecare activitate" se refera la tot ceea ce faci intr-o zi de munca, inclusiv navigatul pe retelele sociale si discutiile pe care le porti cu sotul, sotia ori cu alte rude sau prieteni.De asemenea, daca intr-o zi obisnuita de munca te afli, in medie, patru ore la volan, detaliaza ce faci in timp ce esti in trafic.In cazul care, dupa o analiza obiectiva a ceea ce faci intr-o zi obisnuita de lucru, ajungi la concluzia ca, periodic, pierzi foarte multe ore din programul tau de munca, din cauza unor probleme ale masinii, poate ca ar fi bine sa te gandesti sa-ti cumperi un autoturism nou.Sau, daca nu consideri ca ar fi o idee inteleapta din punctul de vedere al stabilitatii afacerii sa investesti intr-o masina noua, ar merita sa iei in calcul sa inchiriezi un autovehicul de la o companie de leasing operational Un contract de leasing operational iti permite sa conduci o masina moderna, in schimbul platii unei rate lunare. Un astfel de acord o sa te scape si de vizitele in service, deoarece in eventualitatea in care masina inchiriata se defecteaza, compania de leasing operational o sa-ti puna la dispozitie, gratuit, un alt autoturism.Faptul ca te afli, in medie, patru ore din ziua de lucru in trafic nu inseamna ca nu poti sa exploatezi la maximum fiecare secunda petrecuta in trafic. Ce poti sa faci? Foarte multe lucruri!De exemplu, in loc sa stai in masina cu radioul pornit, ai putea sa asculti la casti, pe telefonul mobil, diverse podcasturi care sa te ajute, in mod direct, sa te dezvolti profesional si personal.