Pregateste masina pentru iarna

O inspectie amanuntita la trenul de rulare si la partea de suspensie va va asigura ca puteti rula cu autoturismul pe perioada iernii, cand articulatiile sunt mai solicitate cand conduceti pe zapada sau alte precipitatii intense.Pentru a fi pregatiti de sezonul rece, este crucial sa montati anvelope de iarna potrivite temperaturilor scazute si precipitatiilor abundente sub forma de zapada sau polei.Pneurile de iarna au capacitatea de a indeparta cu succes precipiatiilor de pe suprafata de contact, pastrand astfel aderenta in situatii limita pentru un condus sigur si lipsit de evenimente.Legislatia in vigoare din domeniul auto stipuleaza ca sunteti obligati sa aveti montate pneuri de iarna daca circulati pe carosabil acoperit cu zapada sau polei.Obligativitatea este data de conditiile de drum si prezenta precipitatiilor si nu este conditionata de o data anume, cum este o credinta falsa ca de la 1 noiembrie trebuie sa aveti cauciucuri de iarna montate.Tineti cont de conditiile de drum si de prognoza meteo si comadati-va din timp cauciucuri iarna online daca nu aveti un set ramas din sezonul trecut. Este mai mult decat recomandat sa faceti comanda din timp, pentru ca agitatia de moment poate sa va oblige sa asteptati un timp prea mare si sa ramaneti cu masina blocata.Daca aveti un set ramas de la sezonul trecut, este recomandat sa inspectati anvelopele pentru a fi siguri ca nu prezinta defectiuni si pot fi montate cu incredere pe masina. Inspectati setul de cauciucuri de iarna pentru galme, rupturi sau alte defectiuni ce pot duce la pierdere de presiune sau explozie a anvelopelor.Cumparati mereu anvelope noi, de la producatori de top care va pot oferi siguranta necesara pentru un condus lipsit de evenimente. Nu va recomandam sa optati pentru modele second hand, starea lor neputand fi garantata si puteti sa va expuneti la pericole nedorite astfel.Daca achizitionati anvelope auto noi, aveti parte de garantie de 2 ani si certificat de conformitate si sunteti acoperit in cazul unui defect de fabricare.Prin urmare, pregatiti-va din timp pentru sezonul rece si cumparati anvelope de iarna noi online sau verificati sezonul de anul trecut de uzura pentru a-l putea monta fara probleme. Conduceti mereu cu grija daca observati precipitatii pe carosabil si adaptati viteza.