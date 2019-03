RAR a lansat o aplicatie prin care poti verifica in timp real istoricul oricarei masini

Beneficii

Potrivit unui comunicat de presa remis, joi,Aplicatia poate fi accesata pe site-ul oficial al Registrului Auto Roman - www.rarom.ro Mai multi cititori ne-au semnalat dificultati in folosirea aplicatiei, mai exact nu au primit pe mail imediat codul de validare. Insa reprezentantii RAR au declarat, pentru, ca motivul este fluxul imens de utilizatori care vor sa isi verifice istoricul masinii, iar timpul de asteptare poate creste.Astfel, cei care nu au reusit sa intre in aplicatie sunt sfatuiti sa astepte pana primesc codul de validare, iar daca nu il primesc sa incerce din nou, eventual cu o adresa de mail diferita de cea folosita la prima incercare."Datele se obtin daca solicitantul introduce in aplicatia 'ISTORIC VEHICUL' adresa de email si numarul de identificare al vehiculului in cauza (seria de caroserie/sasiu) . Aplicatia va genera un cod de acces, il va expedia pe adresa de email introdusa si, dupa validarea lui, va furniza catre aceeasi adresa de email informatiile pe care le-am considerat utile pentru detinatorul sau viitorul detinator al unui vehicul.Datele generate sunt: activitatile derulate la RAR si numarul de kilometri inregistrati in bordul masinii (kilometri regasiti in baza de date a RAR sau a statiilor ITP autorizate), existenta/valabilitatea cartii de identitate a vehiculului, cateva date tehnice si de identificare, gradul de poluare, valabilitatea ITP", se precizeaza in comunicatul RAR.Datele oferite reflecta configuratia vehiculului si statutul acestuia si sunt valabile la data interogarii acestora in sistemul informatic."Aceste date nu sunt destinate comercializarii, iar folosirea aplicatiei se supune unor termene si conditii, care sunt detaliate in momentul accesarii aplicatiei 'ISTORIC VEHICUL'.Daca aplicatia se acceseaza in mod abuziv, solicitantului ii va fi restrictionat accesul in consecinta. Aplicatia poate fi accesata si de pe smartphone", potrivit sursei citate.Aplicatia reprezinta politica RAR de a sprijini cumparatorul unui vehicul si de a-l informa, pentru ca acesta sa faca o achizitie in cunostinta de cauza.Potrivit sursei citate, principalele beneficii identificate se refera la posibilitatea verificarii in timp real a corectitudinii datelor cuprinse in documentele insotitoare ale vehiculului, a valabilitatii ITP si a succesiunii inregistrarilor valorilor odometrului, care ar trebui sa fie sub forma unei cresteri continue."Orice punct de inflexiune ridica un semn de intrebare cu privire la posibila fraudare a kilometrajului real al unui autovehicul.In viitor, avem in vedere extinderea domeniului informatiilor pe care le oferim, prin includerea si a unor date referitoare la eventuale daune si/sau reparatii care intereseaza structura de rezistenta a unui vehicul. Intrucat acestea sunt informatii care nu ne apartin, este posibil ca furnizarea lor sa comporte anumite costuri", mai explica RAR.