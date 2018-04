Reguli de accesorizare a masinii. Estetica sau estetica si eficienta?

Principalele reguli de alegere a accesoriilor auto sunt urmatoarele:

Stabilirea nevoii si alegerea solutiilor care le pot rezolva. Nu este indicat sa se achizitioneze produse doar de dragul achizitiei, deoarece se poate incarca foarte mult automobilul. Inainte de o achizitie se poate face o analiza a nevoilor. Spre exemplu, daca pe timpul verii caldura reprezinta o problema mare, se poate opta pentru paravanturi auto. Daca gradul de confort in timpul condusului nu este cel dorit, se poate alege o cotiera dedicata.

Alegerea unor accesorii potrivite. Cel mai indicat este sa se mizeze pe accesorii originale, insa variantele aftermarket pot sa prezinte si ele o calitate foarte buna. Este important sa se aleaga producatori de incredere, care sa ofere garantie asupra produselor.

Achizitia unor accesorii cu gandul la alti participanti la trafic. Spre exemplu, o toba zgomotoasa poate sa nu fie atat de placuta pentru cei din jur. De asemenea, autocolantele prea stridente pot ajunge sa fie neplacute din punct de vedere vizual.

Care sunt cele mai populare accesorii pe timp de vara?

Barele longitudinale. Foarte multi oameni aleg sa plece in vacante vara, montandu-si bare longitudinale pentru bagaje;

Paravanturile auto. Paravanturile sunt extrem de atractive pentru masinile mai vechi, care nu au in dotari astfel de solutii;

Capacele de roti. Din punct de vedere estetic, capacele pentru roti sunt cele care atrag cel mai mult atentia, facandu-i pe cei foarte atrasi de estetica masinii sa caute solutii cat mai interesante in acest sens.

Diverse alte accesorii cromate. Exista o multime de solutii discrete, prin care o masina poate sa fie personalizata si foarte multi oameni apeleaza la ele. Atata vreme cat nu se depaseste o limita, aceste solutii sunt foarte atractive.

In urma unei analize, cei de la Maxituning au ajuns la concluzia ca accesoriile extrem de populare pe timp de vara sunt urmatoarele: