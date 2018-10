Romania, cea mai mare scadere din UE la inmatricularile de masini noi. Mai putin cu 73,4%

Ziare.

In Romania, in septembrie, au fost inmatriculate 2.771 de autoturisme noi, fata de 10.425 in aceeasi luna a anului trecut.Dupa Romania, cele mai mari scaderi le-au inregistrat Austria (41,8%), Suedia (39,7%) si Slovacia (37%).La nivelul intregii UE, au fost au fost inmatriculate in septembrie 1,091 milioane de autoturisme noi, fata de 1,427 milioane in aceeasi luna a anului trecut.In primele noua luni ale anului, inmatricularile de autoturisme noi au crescut in Romania cu 31,5%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 103.595 de unitati. Romania se situeaza pe pozitia 16 in UE din punct de vedere al volumului.La nivelul UE, inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 2,5% in primele noua luni, pana la 11,952 milioane de unitati.In primele noua luni ale anului, topul tarilor europene este condus de Germania cu un volum de 2,673 milioane de autoturisme noi inmatriculate (+2,4), urmata de Marea Britanie cu un volum de 1,911 milioane de autoturisme (-7,5%) si de Franta cu 1,663 milioane de unitati (+6,5%).Din 1 septembrie, in UE, a intrat in vigoare noul standard WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test), care presupune teste mai dure privind emisiile masinilor noi.