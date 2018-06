Sfaturi utile: ce drepturi si obligatii aveti intr-un contract de inchirieri auto

Un client informat este un client multumit

Varsta minima de 21 ani;

Detinerea unui permis de conducere valabil emis de autoritatile din Romania sau din tara de origine pentru cetatenii straini cu minimum 1 an inaintea datei de incepere a perioadei de inchiriere;

Prezentarea unui act de identitate (carte de identitate sau pasaport) si a unui card de debit sau credit valabile, care afiseaza numele titularului la momentul preluarii masinii de la agentul Cronoscar.

Acest lucru se explica prin reflexul pe care, din pacate, ni l-am format sa bifam casuta "Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile" de pe toate site-urile web pe care le vizitam sau programele de computer pe care le instalam.In realitate, este in interesul dumneavoastra sa cititi cu atentie aceste informatii cand este vorba de inchirieri auto in aeroport si in Capitala. Pe langa drepturi, aveti si o serie de obligatii, unele dintre acestea impuse de legislatia rutiera, altele de compania Cronoscar.La fel de important, insa, este sa va cunoasteti si drepturile ca beneficiar al unei masini de inchiriat. Acesta este singurul mod in care va puteti bucura cu adevarat de utilizarea automobilului, fara a va considera restrictionat de reguli pe care le stiti din auzite, dar care, de fapt, nu sunt aplicabile.Din acest motiv, am considerat necesar sa pregatim articolul de fata, in care va vom prezenta cele mai importante drepturi si obligatii pe care le aveti cand inchiriati o masina de la biroul rent a car din Otopeni sau din alte orase in care echipa Cronoscar va ofera serviciile sale.Echipa Cronoscar intelege ca necesitatea de a apela la serviciile noastre de inchirieri auto este cea de a avea independenta in deplasare. Fie ca mergeti spre si de la serviciu sau plecati intr-o excursie de sfarsit de saptamana cu familia, trebuie sa va puteti efectua deplasarile relaxat, fara a va ingrijora daca ati depasit limita de kilometraj alocata.Din acest motiv, nu va impunem o astfel de limitare. Aveti dreptul sa va bucurati de libertate deplina in alegerea traseului si destinatiei - atat timp cat nu depasiti granitele tarii.Este normal ca la o cina la restaurant sa savurati un pahar cu o bautura fina. La fel de normal este sa aveti un sofer de rezerva, care se va abtine de la consumul de bauturi alcoolice. Insa pentru a putea incredinta masina inchiriata de la centrul rent a car din Bucuresti al Cronoscar, aceasta persoana trebuie inscrisa pe contractul de inchiriere.Atunci cand ne informati despre acest sofer aditional, ii vom solicita sa prezinte documentele care sa ateste dreptul de a conduce un automobil pe drumurile publice din Romania.Nu este necesar sa faceti un ocol inutil pentru a preda automobilul inchiriat la un sediu Cronoscar. In momentul in care incheiati contractul de inchiriere puteti specifica un loc care va este convenabil: in fata hotelului, la aeroport, in alt oras etc. Agentul Cronoscar va fi prezent la locul si ora specificate pentru a prelua automobilul.Acest lucru este valabil si pentru inceputul perioadei de inchiriere, cand primiti masina.Conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a putea beneficia de o masina de inchiriat de la Cronoscar sunt:Aceste conditii trebuie indeplinite si de soferul aditional (vezi punctul 2 de mai sus).Vacantele de vara pot foarte usor sa se extinda in afara tarii. Plajele din Bulgaria sau Grecia, farmecul oraselor Praga sau Budapesta atrag anual sute de mii de turisti din Romania.Echipa Cronoscar nu doreste sa va limiteze planurile de vacante, insa trebuie sa fim informati de la inceput si sa ne dam acordul pentru scoaterea masinii de inchiriat de pe teritoriul Romaniei.