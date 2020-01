Soferul istet isi cumpara cauciucuri de vara online, in miezul iernii

Ziare.

Perioada de inlocuire a anvelopelor de iarna la cele vara se apropie rapid, chiar daca teoretic suntem in miezul iernii. Bine, o iarna cu plus 20 de grade Celsius in termometre, dar tot iarna se cheama ca este, daca ne uitam in calendar.Pentru a nu risca sa platim in plus pentru achizitia cauciucurilor auto de vara, e bine sa le comandam chiar de pe acum.Preturile medii ale anvelopelor au crescut cu aproximativ 15 pana la 20% in 2019. Dupa cum explica distribuitorii, cresterea a fost necesara deoarece s-au modificat (in sus, desigur) costurile cu energia si materiile prime utilizate la producerea cauciucurilor auto.Magazinele online raman in continuare cea mai ieftina sursa de achizitii de anvelope noi.Un astfel de site cu specific auto de unde se pot achizitiona acum la preturi extrem de mici cauciucuri de vara este AnveloStar.ro.Siguranta vietii soferului si pasagerilor, precum si a integritatii masinii, trebuie sa fie intotdeauna in prim-plan in timpul conducerii.Iata de ce este necesar ca sa se evite folosirea anvelopelor uzate sau care nu sunt potrivite pentru sezonul in care se circula pe drumurile publice.Odata cu sosirea lunilor calde este necesar ca sa se renunte obligatoriu la anvelopele de iarna in favoarea unor cauciucuri de vara Pentru soferii care nu folosesc anvelope pentru toate anotimpurile, primavara este momentul indicat pentru a schimba anvelopele.Nu va grabiti totusi sa inlocuiti anvelopele de iarna cu cele de vara pana ce temperaturile mari nu devin constante. Inceputul primaverii este o perioada in care gradele putine in termometru si implicit portiunile de gheata de pe drumurile publice sunt la ordinea zilei.Anvelopele de vara sunt acele cauciucuri ce se pot utiliza in conditii de maxima siguranta daca temperatura exterioara este de peste plus 7 grade Celsius in mod constant. Asa se face ca acest tip de cauciucuri este bun nu numai in perioada estivala, ci si primavara, ba chiar si toamna.Asadar, aceste anvelope sunt proiectate anume pentru conditii meteorologice blande. Ele nu sunt potrivite pentru a conduce pe zapada si gheata, deoarece daca aerul scade sub 7 grade Celsius incep sa isi piarda proprietatile: cauciucul tinde sa se intareasca si aderenta la drum scade mult, favorizand derapajele periculoase ce pot genera accidente in trafic.Folosirea anvelopelor de vara este importanta atat pentru siguranta la volan pe temperaturi ridicate, cat si pentru economisirea combustibilului. Folosirea anvelopelor de iarna vara creste automat consumul de carburant.Anvelopele de vara sunt mai rezistente la uzura neregulata pe vreme calda. Cu aceasta caracteristica, acest tip de cauciucuri au o durata de viata lunga.Anvelopele de vara trebuie sa fie bine alese. Acest lucru va imbunatati asadar atat tractiunea, dar va reduce distanta de franare. Se pot observa diferente notabile mai ales in timpul averselor puternice de ploaie.Anvelopele de vara sunt astfel concepute pentru a permite a se scurge apa de pe asfalt. In aceasta privinta, anvelopele de iarna au performante mult mai mici, iar stratul rezultat de apa care separa anvelopa de asfalt ne va face foarte usor sa alunecam cu masina.Sursa foto: Charmy