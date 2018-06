Test suprem de rezistenta. Ce se intampla intr-un accident daca masina e prea veche

Ziare.

com

Siguranta la volan a devenit tot mai importanta, pe masura ce cresc performantele de viteza ale automobilelor. Se spune ca nicio masina nu e 100% sigura, iar pericolul de moarte exista cu orice autoturism. Dar exista cateva masuri de siguranta care iti pot salva viata in unele cazuri.Daca abia ti-ai luat carnetul de conducere si crezi ca n-ai nevoie de o masina noua pentru inceput, priveste testul auto de mai jos si o sa-ti schimbi parerea. Masinile vechi pot fi dotate cu multe functii utile, dar cele care asigura siguranta soferului si pasagerilor nu se regasesc mereu printre ele.Un test auto de siguranta in caz de accident efectuat in Australia si Noua Zeelanda, la United Global Road Safety Week, arata cat de mult s-a investit in masurile de protejare a persoanelor in interiorul masinii.Au fost puse fata in fata doua automobile din aceeasi gama, dar din ani diferiti: o Toyota Corolla din 1998 si una din 2015 si au fost propulsate una spre cealalta cu viteza de 64 km/h.Ambele masini au fost grav avariate, dar secretul testului consta in gradul de distrugeri din interior.