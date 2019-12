Toate masinile noi din Europa vor trebui sa aiba din 2022 aceste tehnologii care pot salva vieti

Ziare.

Din acest motiv, din 2022, toate vehiculele noi comercializate pe teritoriul Uniunii Europene vor fi prevazute cu noi sisteme de siguranta, printre care tehnologii care ii avertizeaza pe soferi atunci cand sunt neatenti sau cand sunt pe cale sa adoarma, relateaza CNN Compania germana de inginerie Bosch, unul dintre principalii furnizori ai noilor tehnologii, a anuntat in decembrie ca a dezvoltat un astfel de sistem de monitorizare integrat, care foloseste camere si inteligenta artificiala pentru a detecta atunci cand pleoapele soferului devin grele de somn sau cand acesta se uita la telefon ori se intoarece catre un pasager din masina.De exemplu, sistemul stabileste cat de obosit este soferul in functie de pozitia pleoapelor acestuia si de cat de des clipeste si, atunci cand este cazul, ii recomanda sa ia o pauza sau poate reactiona prin reducerea vitezei masinii.Alertarea se poate face prin sunet, lumina, incetinirea vehicului sau chiar prin vibratii ale volanului, in functie de alegerea producatorului auto care va adapta sistemul in concordanta cu brandul si cu clientii sai, explica reprezentantii Bosch, citati de CNN.Un sistem similar a fost introdus deja de compania australiana Seeing Machines pentru modelul Cadillac CT6 din 2018, in timp ce compania suedeza Smart Eye Automotive Solutions a dezvoltat o astfel de tehnologie pentru Geely, unul dintre cei mai mari producatori auto din China.Potrivit reprezentantilor Consiliul european pentru siguranta transporturilor (ETSC), aceste sisteme vor contribui intr-adevar la prevenirea accidentelor rutiere, insa va trece mult timp pana cand ele vor exista in toate vehiculele. Acestia recomanda ca pana atunci problema sa fie abordata si din alte unghiuri, cum ar fi o mai buna reglementare a duratei maxime de conducere continua.Mai exista si riscul ca soferii care beneficiaza de aceste sisteme sa se bazeze prea mult pe ele."Conducatorii auto vor avea in continuare responsabilitatea de a fi foarte atenti si concentrati asupra condusului, chiar si cu cu aceste sisteme instalate in vehiculele lor", spun reprezentantii ETSC.Nu in ultimul rand, exista ingrijorari legate de intimitate, in conditiile in care aceste sisteme de monitorizare vor colecta cantitati insemnate de date atat de la soferi, cat si de la pasageri.Bosch asigura ca datele colectate de sistemul sau vor fi analizate doar de software-ul instalat in masina, si nu vor fi transmise catre companie ori terti.C.S.