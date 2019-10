Top 6 masini in 2019

Chrysler Pacifica Hybrid

Vehiculul cel mai bine cotat in 2019 este minivanul hibrid Chrysler Pacifica. Acesta a primit un titlu de "aproape perfect".Hibridulpoate fi masina perfecta pentru tine: este eficient, este spatios, este distractiv si usor de condus, si arata foarte bine in comparatie cu alte masini din aceasta categorie.Vehiculele electrice sunt mai proeminente ca niciodata (si nu ne referim doar la Tesla). Acestea fiind spuse,face ravagii printre consumatori. Arata foarte bine, are 394 de cai putere, si iti ofera un sentiment minunat atunci cand il conduci.Si cu cea mai recenta configuratie de infotainment din Jaguar, care include un grup masiv de instrumente digitale, este si surprinzator de tehnologic.Este rar ca un vehicul sa aiba un pret final pe care un consumatorul mediu sa-l accepte, dar si o echipare care de obicei este foarte scumpa.Chiar daca nu este cel mai bine echipat vehicul din categoria SUV, este totusi una dintre cele mai bune masini din anul 2019. Daca doresti sa testezi, il poti inchiria de la phprentacar.ro Termenul "coupe crossover cu patru usi" este o descriere exacta a Audi Q8 din 2019. Intr-adevar, Q8 are patru usi, poate fi clasificat drept crossover si este un coupe in sensul ca profilul sau nu este de SUV traditional.. Masina reuseste sa ramana confortabila si capabila, in ciuda liniei de acoperis.Sunt foarte putine lucruri care sa nu-ti placa la Q8, in afara de pret si de economia de combustibil. Si daca ti-ai permis modelul anterior, cu siguranta cel nou nu ti se va parea foarte scump.Noul BMW Seria 3 s-a intors la punctele sale forte, dupa cateva ezitari in ultimele generatii. Iti ia ceva timp sa te obisnuiesti cu stilul, dar are o directie ultra-ascutita si un echilibru uimitor.Noul BMW Seria 3 este mai spatios si mai rafinat decat modelul anterior.Modelul Tesla S este o masina surprinzatoare, cu o accelerare uimitoare, manevrare echilibrata, tehnologie de ultima generatie si o gama electrica impresionanta.Aceasta masina complet electrica se situeaza printre cele mai bune locuri in clasamentele de lux hibrid si electrice. Modelul S complet electric nu este doar o alegere atractiva pentru pasionatii de masini electrice.. Este o alegere ideala daca decizi sa treci vreodata la optiunea electrica.Este vioaie, atletica si echilibrata, ceea ce o face masina perfecta, indiferent daca o conduci prin oras sau vrei sa pleci la drumuri lungi.