Un mare producator auto din America nu mai lasa nicio surpriza pentru 2019. Ce masina de viitor pregateste

Masina va fi a patra generatie a automobilelor care se conduc singure si care sunt in prezent testate pe drumurile publice din San Francisco si Phoenix, scriu cei de la Playtech "Este un moment destul de interesant in istorie, daca ne gandim ca ar putea fi prima masina produsa in serie in care soferul sa nu poata detine controlul", a declarat Dan Ammann, presedintele General Motors.