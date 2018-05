Un utilaj care ridica masini parcate ilegal a daramat un stalp care s-a prabusit peste un autoturism si l-a distrus

Ziare.

com

Soferul autospecialei nu a fixat inaltimea potrivita a incarcaturii, iar la patrunderea in curtea societatii a agatat cablul montat pe stalp. Reprezentantii Primariei Sibiu, de care apartine societatea care foloseste utilajul, au precizat ca autoturismul va fi reparat din polita RCA.Potrivit reprezentantilor Politiei Sibiu, pe strada Autogarii, soferul unei autospeciale destinate ridicarii de autoturisme nu a fixat inaltimea potrivita a incarcaturii, iar la patrunderea in curtea societatii a agatat cablul montat pe un stalp de iluminat public, stalp care s-a rupt si a cazut peste un autoturism parcat.In urma incidentului au rezultat doar pagube materiale.Conducatorul auto are 51 de ani, este din localitatea Saliste si nu se afla sub influenta alcoolului."Politistii Biroului Rutier Sibiu au avertizat in scris conducatorul auto, urmand ca pagubele sa fie recuperate prin societatea de asigurare", au precizat reprezentantii Politiei Sibiu.Societatea care se ocupa de ridicarea masinilor parcate ilegal in Sibiu este in subordinea Primariei."Accidentul a avut loc la intrarea in spatiul de depozitare a autoturismelor ridicate. Utilajul de ridicari a agatat firele suspendate si a tras si stalpul de iluminat, acesta daramandu-se. Masina avariata din acest accident va fi reparata pe polita RCA a utilajului de ridicari", a declarat Mirela Gligore, purtator de cuvant al Primariei Sibiu.Masinile parcate ilegal in Sibiu sau pe locurile speciale pentru persoanele cu handicap sunt ridicate si depozitate intr-un loc amenajat in acest sens. Pentru recuperarea lor, proprietarii trebuie sa plateasca.