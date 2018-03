Una din doua masini verificate de RAR in 2017 are probleme

Sanctiuni aplicate

Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri, cele mai multe probleme au fost constatate la instalatia electrica de iluminare si semnalizare (31,54%); punti, jante si anvelope (14,38%) si sasiu sau elemente ale sasiului (10,35%).Probleme au mai fost descoperite si la sistemul de franare (3,59%), dar si la sistemul de directie (1,73%).Astfel,"In urma masuratorilor efectuate, s-a stabilit", iar "in cazul a 3,675 vehicule s-a considerat ca acestea prezinta", conform comunicatului citat.In urma controalelor au fost date, au fostsi au fost"Din cauza problemelor tehnice grave constatate, 131 de vehicule au fost imobilizate si 64 de inspectii tehnice periodice au fost anulate. In situatiile in care una dintre masurile luate a fost retinerea certificatului de inmatriculare, acesta poate fi redobandit numai dupa efectuarea unei inspectii tehnice specifice la reprezentantele RAR", mai arata documentul.Directorul general al Registrului Auto Roman, George-Adrian Dinca, mentioneaza ca rezultatele controalelor desfasurate in trafic nu reflecta "starea generala a parcului auto din Romania, deoarece echipajele mixte RAR - Politie opresc pentru verificare doar vehiculele care sunt susceptibile de a prezenta defectiuni".