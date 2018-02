Unionrentacar - portalul international de servicii rent a car, acum si in Romania!

Ziare.

Serviciul rent a car este un concept care ne permite sa ne miscam cu usurinta, sa planificam intalniri de afaceri, excursii sau deplasari, fara sa fim conditionati de faptul ca nu detinem un autoturism.Rent a car ne ofera unul dintre cele mai mari avantaje ale societatii actuale, libertatea de miscare.Usurinta cu care putem comunica si cu care ne putem deplasa apeland la serviciul rent a car fac ca distanta sa nu mai fie un impediment in munca si relatii.Aceste doua facilitati se regasesc pe portalul international de servicii rent a car Unionrentacar.Portalul Unionrentacar, operational mai intai la sud de tara noastra, in Serbia, si-a inceput activitatea in Belgrad, iar succesul serviciilor rent a car Serbia a dus, in mod firesc, la extindere urmand Croatia, Muntenegru si, nu in ultimul rand, Romania. Pasul urmator se va face inspre vest, in tari precum Germania.In urma extinderii activitatii portalului, serviciile de rent a car Romania sunt acum la un alt nivel!Unionrentacar.ro va ofera masini in toate orasele din tara. In Cluj, Constanta, Iasi, Brasov, dar si in orasele mici, puteti alege autoturismul de care aveti nevoie.Orice marca sau model, in functie de preferinte sunt disponibile imediat, cu unica conditie de a avea acces la internet.Este simplu sa alegeti si sa rezervati orice vehicul din clasa mini, mica, compacta, medie, mare, de lux sau SUV.De asemenea, puteti alege masini cu cutia automata sau manuala, cu motorizare diesel, pe benzina sau hibrid.Preturile depind de anul fabricatiei si kilometrii parcursi. Dar oferta Unionrentacar.ro include atat masini noi, cat si mai vechi, la preturi mai mici, pentru a servi rapid si prompt pe toti clientii, indiferent de buget.Livrarea masinilor se face in orice colt din tara sau la aeroport. Clientii au posibilitatea de a inchiria masina cu sofer si echipata cu toate accesorile necesare.Masinile se inchiriaza pe baza unei garantii sau cu varianta de asigurare full CASCO.Momentan, portalul Unionrentacar va pune la dispozitie peste 5.000 de masini, dintre care 2.000 numai in Romania, si este in continua dezvoltare, avand ca obiectiv crearea unui mod unitar, eficient si economic de utilizare a serviciului rent a car la nivel european.