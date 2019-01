West Rent a Car, partener de incredere pentru inchirieri auto Timisoara

Inchirieri auto Timisoara Aeroport

Inchirieri auto Timisoara ieftine

Preturi inchirieri auto Timisoara

Cerinte esentiale pentru inchirieri masini Timisoara

Inchirieri auto Timisoara fara card de credit

Ziare.

com

Grija pentru calitatea serviciilor oferite, siguranta, punctualitate, sunt doar cateva dintre aspectele pentru care clientii nostri ne percep ca fiind un partener de incredere pentru serviciile de inchirieri auto in Timisoara Exista mai multe optiuni atunci cand vine vorba de inchirieri auto in Timisoara, dar credem ca serviciul nostru de calitate va asigura sa obtineti siguranta si confortul de care aveti nevoie.Ne-am extins serviciile facand livrari in orasele Lugoj, Arad, precum si preluari si predari pe raza municipului Timisoara si in aeroportul Traian Vuia.Flota noastra de inchirieri auto include cate ceva pentru fiecare gust si buget. Oricare ar fi cerintele voastre, puteti fi sigur ca avem solutia de masini de inchiriat pentru dumneavoastraMisiunea noastra este de a oferi servicii de calitate la, rapiditate si flexibilitate in inchirierea masinilor prin eliminarea formalitatilor excesive existente uneori in domeniul Rent a Car.Daca ajungeti in aeroportul Traian Vuia din Timisoara (TSR) oferim posibilitatea de a prelua / preda masina gratuit. Autoturismele pot fi livrate gratuit in timpul orelor de program (Luni - Duminica 08:00 - 21:30).West Rent a Car aplica in afara programului oin situatia de Preluare - Predare masina in afara programului (de la 21:30 - 08:00) din Timisoara sau Aeroportul Traian Vuia.La sosire in aeroportul din Timisoara un agent West Rent a Car va va astepta la iesirea din incinta aeroportului cu o pancarta cu numele dumneavoastra.Cauti inchirieri auto Timisoara ieftine? Economiseste timp in cautarea unei oferte de inchirieri auto Timisoara la preturi mici. West Rent a Car ofera servicii debazate pe transparenta, siguranta, punctualitate.Toate tarifele de inchirieri masini afisate contin: TVA, ASIGURARE, KILOMETRI NELIMITATI, ROVINETA SI ASISTENTA RUTIERA.se aplica doar pentru rezervarile de 4 sau mai multe zile.pe anumite termene si conditii, tariful inchirierii respective se calculeaza in functie de perioada si km efectuati.Toate preturile de inchirieri auto West Rent a Car afisate contin TVA, ASIGURARE, ROVINIETA, KM NELIMITATI, ASISTENTA RUTIERA NON STOP si sunt aplicate exclusiv pe teritoriul Romaniei.Toate autoturismele noastre cu o vechime de pana in 5 ani includ in tariful inchirierii Asigurarea RCA + FULL CASCO. Pentru autoturismele cu o vechime de peste 5 ani oferim Asigurare RCA.In vederea alegerii masinii potrivite va rugam verificati oferta de preturi si tipul autoturismelor de mai sus: clasa Mini - Chevrolet Spark, Toyota Ayogo, clasa Economy - Dacia Logan 2018, clasa Compact - Ford Fiesta sau Renault Clio modelele noi, Vw Jetta din clasa Medie, Chevrolet Cruze din clasa Standard, si nu numai.Pentru a inchiria o masina WEST RENT A CAR in Timisoara si Aeroport, clientii () trebuie sa indeplineasca cerintele minime de varsta si trebuie sa verifice daca documentele de indentitate BULETIN sau PASAPORT nu au expirat:1. Varsta minima 21 ani2. Carte de identitate sau pasaport3. Permis de conducere valabil cu vechime de minim un anO conditie importanta pentru a inchiria o masina este de a avea un card de credit. Motivul pentru care ai nevoie de un card de credit este ca firmele de inchirieri auto opresc ca o garantie (depozit) de siguranta o anumita cifra, in functie de categoria de masini de inchiriat sau perioada de inchiriere efectiva. Cifra nu este retrasa mereu, ci doar blocata.In momentul in care clientul returneaza masina fara daune, garantia este deblocata, anumite companii retin blocata si pana la cateva saptamani respectiva garantie, politica fiind simpla, siguranta deplina ca masiniile inchiriate nu au avut daune acunse.Pe criteriulne-am angajat sa acceptam garantii si plati in cash, pentru a putea acoperi o gama mai larga de clienti si a putea oferi aceste servicii si celor care nu detin un card de credit (Visa, Maestro, Mastercard).Pentru mai multe informatii specifice cu privire la suma termenilor de depozit si de carti de credit, cititi intotdeauna termenii si conditiile de inchiriere referitoare la oferta pe care ati ales-o, inainte de a face plata.