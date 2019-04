Permisul auto categoria B va putea fi folosit si pentru motocicletele usoare - proiect PSD

Ziare.

Propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost initiata de catre deputatii PSD Gabriel Petrea si Alexandru Rotaru."In Romania legislatia actuala nu prevede niciun amendament care sa vina in sprijinul posesorilor de permis categoria B, in vederea obtinerii permisului categoria A1 mai facil. Aceste amendamente sunt specifice fiecarei tari din Uniunea Europeana si se stabilesc local. Extinderea accelerata actuala a zonelor urbane si imposibilitatea adaptarii infrastructurii la valorile de trafic pentru autovehiculele pe patru roti, obliga la propunerea de solutii alternative pentru asigurarea unei mobilitati urbane optime la nivelul populatiei. Sprijinirea utilizarii de motociclete usoare prin facilitarea obtinerii permisiului categoria A1 pentru posesorii de permis categoria B este una din solutiile alternative pentru asigurarea mobilitatii urbane", potrivit expunerii de motive a proiectului legislativ.Ei sustin ca in multe tari europene legislatia care reglementeaza obtinerea permisului categoria A1 include amendamente care faciliteaza obtinerea acestei categorii daca solicitantul poseda categoria B.Printre avantajele amintite de cei doi social-democrati se regaseste si fluidizarea traficului."Avantajele cresterii numarului de motociclete usoare care se conduc cu permis categoria A, prin facilitarea obtinerii acestuia sunt: Cresterea gradului de mobilitate urbana pentru populatie, cu implicatii pozitive pentru economie si confort; fluidizarea zonelor urbzane supraaglomerate; se rezolva problema parcarilor, consum redus de combustibil si reducerea poluarii", se mai arata in expunerea de motive a initiativei legislative.Astfel, proiectul legislativ prevede completarea legii cu urmatorul articol:"Dupa litera j a al. 1 al art 24.1 se introduce litera k) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3, cu puterea maxima de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0.1 kW/kg (categoria A1), cu conditia ca detinatorii permiselor sa aiba varsta minima de 24 de ani si permisul categoria B obtinut cu cel putin doi ani in urma", potrivit initiativei legislative.Propunerea legislativa a fost inregistrata la Senat, pentru dezbatere si vot, fiind prima Camera sesizata.