Ce va face soferul in masinile viitorului? Producatorii auto ii propun sa ... inoate cu balene sau sa intre in nave scufundate

Producatorii auto s-au concentrat mult timp pe determinarea soferilor sa fie atenti la drum. Acum, industria se indreapta spre producerea de automobile autonome, iar soferii vor deveni pasageri, asa ca apare o noua problema, respectiv combaterea plictiseala pasagerilor."Odata ce clientii nu vor mai conduce... intrebarea este ce putem oferi clientilor in masina", a declarat Boris Meiners, director la divizia Afaceri digitale si experienta clientilor a Audi China, la salonul de tehnologie CES Asia.Sttartup-ul holoride, co-fondat de o filiala a companiei Audi, a demonstrat la salon cum vrea sa transforme calatoriile in experiente de realitate virtuala, permitand pasagerilor sa inoate cu balene sau sa intre in nave scufundate.In timp ce masina accelereaza sau vireaza, miscarile sunt conectate la un computer instalat in portbagajul masinii, care ajusteaza in consecinta miscarile in realitatea virtuala. Acest lucru previne ca pasagerul sa sufere de rau de miscare.Nissan a prezentat un set de ochelari pentru soferi si pasageri care ar putea oferi informatii in timp real si proiecta un personaj de desene animate vorbitor care sa comunice cu purtatorul."Dorim sa raspundem nevoilor emotionale ale oamenilor. In loc de sofer, dorim sa ne concentram pe experienta calatoriei tuturor pasagerilor, inclusiv a soferilor. In automobilele autonome, controlul soferului este tot mai mic, iar interactiunea cu pasagerii este mai mare", a spus Tetsuro Ueda, expert sef la Nissan Research Center.Intre alte companii mari care investesc in vehicule autonome se afla Tesla, Waymo, divizie a grupului Alphabet, si Uber Technologies.Meiners si Ueda au explicat ca experientele virtuale dezvoltate de companiile lor vor fi lansate pe piata atunci cand vehiculele vor fi complet autonome si nu vor mai avea nevoie de interventie umana.