Masinile viitorului nu vor mai avea decat o singura pedala. De unde vine schimbarea radicala

Cand Nissan Leaf a rulat pentru prima data pe sosele, in anul 2010, masinile electrice au fost aduse in prim plan. Incet si sigur, Nissan Leaf, modelul care avea sa devina cel mai bine vandut vehicul electric (VE) din lume, anunta ca va rescrie, in felul sau, istoria auto.La putina vreme de la lansare, proprietarii acestui tip de masina au descoperit ca au facut o alegere buna in materie de autoturisme. Capacitatile sale in ceea ce priveste protectia mediului ar putea fi motivul initial pentru care acestia au optat sa cumpere Nissan Leaf, insa sondajele releva ca performanta a fost criteriul primordial ales de multi dintre cumparatori.Cand vine vorba despere performanta la Nissan Leaf, producatorul atrage atentia asupra acceleratiei rapide si a manevrabilitatii de exceptie, lucruri care au transformat-o pe Leaf intr-o masina care se conduce de placere.