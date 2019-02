Mazda ne face cunostinta cu noul CX-5: Iata cum arata, cu ce noutati vine si care e pretul de pornire in Romania

Ziare.

Una dintre cele mai importante noutati este pachetul bogat de sisteme de siguranta activa care va echipa standard varianta 2019 a suv-ului. Acesta include, printre altele, sistemul de monitorizare a unghiului mort al oglinzilor, asistentul de franare inteligent cu senzor de obstacole pentru oras, sistemele de monitorizare a presiunii in pneuri si de asistenta la pornirea din rampa, G-Vectoring Control Plus si sistemul i-Stop, informeaza compania.Tot incepand cu 2019 Mazda CX-5 ofera conectivitate Apple CarPlay si Android Auto si display central de la nivelul de echipare Challenge. Iar pentru un plus de confort, modelul poate fi dotat cu cadrane digitale de bord si scaune frontale ventilate pe nivelurile de top.Mazda CX-5 2019 prezinta si o noua echipare de top, denumita Takumi Plus, care completeaza dotarile premium ale suv-ului compact: trapa, tapiterie montanti si plafon de culoare neagra, ornamente de lemn, tapiterie piele Nappa maro, kit de lumini LED la interior, cusaturi si ornamente speciale pentru volan, comenzi cromate pentru scaunele electrice, oglinda interioara fara rama si jante de aliaj de 19 inchi cu design special.Mazda CX-5 2019 poate fi deja testata si comandata, avand un pret de pornire in Romania de 23.390 de euro.