RAR a lansat aplicatia prin care poti verifica istoricul de daune al masinilor inmatriculate in Romania

Potrivit unui comunicat de presa al RAR, transmis marti, cu ajutorul aplicatiei "Istoric Vehicul", in cateva minute, utilizatorii pot afla informatii despre majoritatea vehiculelor pentru care au fost inregistrate oficial, la societatile de asigurari, avarii produse pe teritoriul Romaniei.Interogarea prin aplicatie, impreuna cu informatiile oferite gratuit de RAR (de exemplu valoarea indicata de odometru) precizeaza si faptul ca pentru acel vehicul exista disponibil un istoric de daune, care poate fi oferit contra cost, la un tarif de 35 de lei. Suma se achita online.Pentru a accesa aplicatia, clientii trebuie sa introduca seria de caroserie/sasiu si o adresa de e-mail valida. In situatia in care clientul doreste sa obtina istoricul de daune al autovehiculului, el este redirectionat catre zona de plata cu cardul, iar apoi va primi prin e-mail Istoricul de daune.: zona de avarii, inclusiv pozitionarea acestora pe un vehicul - macheta; intervalul valorii devizului de reparatie; intervalul indicatiei odometrului la data intocmirii devizului; daca a fost o dauna majora din punct de vedere economic; daca au fost afectate principalele elemente de siguranta sau din structura de rezistenta.RAR precizeaza ca toate informatiile introduse in sistemul informatic, pentru a afla datele solicitate, sunt protejate conform normelor incluse in Regulamentul General de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (GDPR).