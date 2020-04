1,2 miliarde de sticle de plastic reciclate pe an pentru a crea piese auto

Ziare.

Piesele includ scuturi de dedesubt pentru autoturismele Ford si vehiculele utilitare sportive, precum si garniturile pentru roti pentru camioanele sale din seria F.Plasticul este usor, dar totusi rezistent, ceea ce il face ideal pentru scuturi, dar poate fi folosit si pentru a imbunatati aerodinamica sau chiar pentru a amortiza zgomotul exterior pentru o cabina mai linistita, asa cum se intampla pentru Ford Escape 2020.Atunci cand sticlele de plastic sunt reciclate, acestea sunt sparte in bucati mai mici si transformate in fibre, care sunt apoi combinate cu alte fibre pentru a crea o foaie de material.Ford primeste apoi foaia respectiva si este capabil sa o transforme in piese pentru vehiculele sale.Ford subliniaza ca prin acest proces se urmareste sa se reduca cantitatea de plastic care ar putea ajunge in depozitele de deseuri, sau mai rau, sa devina parte a unei probleme majore de mediu, cum este Great Pacific Garbage Patch (Marea Insula de Gunoaie din Pacific), care este, spune inginerul