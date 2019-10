AutoUnion Car Rental - New entry

Ziare.

Experienta cu care vine aceasta companie este impresionanta. Vorbim despre o companie cu experienta de peste 30 de ani in domeniul inchirierilor auto, cu un puternic accent pus pe calitatea serviciilor si pe tehnologia de lucru.Romania se alatura astfel listei in contiua crestere, cu tari in care aceasta companie activeaza. Mai exact, la ora actuala ofera servicii de inchiriere auto in peste 400 de locatii din tari precum Grecia, Cipru si Maroc, urmand in viitorul apropiat deschiderea operatiunilor in Bulgaria, Albania, Serbia si Romania.Vorbim asadar despre o companie cu un bagaj bogat de cunostinte si experienta in domeniu, iar toata aceasta experienta a fost folosita din plin pentru imbunatatirea serviciilor folosite. Practic, know-how-ul este foarte puternic, intregul sistem de lucru fiind tehnologizat astfel incat clientii sa beneficieze de servicii bazate pe profesionalism, calitate si seriozitate.Practic, prezenta in Romania a acestei companii inseamna doar un pas catre dezvoltarea la nivel mondial. Obiectivul pentru viitorul apropiat este ca reteaua de birouri sa acopere mai intai intregul continent, atat in tarile care fac parte din Uniunea Europeana cat si in celelalte.AutoUnion Car Rental se bucura de o stransa colaborare cu cei mai importanti brokeri de inchirieri auto din intreaga lume dintre care enumeram: Rentalcars, Economy Car Rentals, Car Flexi, Autoeurope, Sunny Cars sau Car Trawler.Prezenta pe piata din Romania va fi foarte extinsa. Mai exact, obiectivul pe plan local al companiei este acela de a construi o puternica retea nationala, prin deschiderea a cel putin un punct de lucru in fiecare judet, din dorinta de a fi cat mai aproape de toti partenerii comerciali.Pentru inceput, vizate vor fi cele mai importante aeroporturi internationale din Romania, acestea reprezentand un punct de atractie datorita numarului mare de inchirieri auto care se fac in aceste puncte.Este o mare oportunitate mai ales pentru dealer-ii auto din Romania care ar avea posibilitatea de a-si completa gama de servicii oferite clientilor, sporindu-si astfel si vanzarile auto, printr-un business de inchirieri auto foarte bine pus la punct.In prezent se poarta discutii cu diferiti parteneri de franciza din cateva orase din Romania, insa pana la luarea unei decizii, cei interesati isi pot exprima intentia de a intra in retea printr-un email la adresa sorin.seitan@autounion.ro