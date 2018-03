Craiovarentacar.ro ofera inchirieri auto la aeroportul din Craiova la un raport calitate/pret excelent

Cele mai importante aspecte care sustin inchirierea unei masini

Confortul propriu

Preturi convenabile

Ziare.

com

In prezent, in Romania exista diferite mijloace de transport dintre care turistii, de exemplu, pot alege atunci cand pleaca in vacanta: trenuri, autocare sau microbuze.Din pacate, preturile biletelor pentru toate aceste mijloace de transport sunt destul de scumpe, mai ales daca este vorba despre distante mari.O varianta alternativa, comoda, eficienta si economa este optarea pentru serviciile unei companii care se ocupa de rent a car Craiova!Toate masinile din flota companiei care se ocupa de inchirieri auto din aeroportul Craiova sunt echipate mereu conform anotimpului in care clientii apeleaza la serviciile firmei. De exemplu, iarna masinile au cauciuri de iarna, iar vara unele pentru sezonul cald.In plus, fiecare autoturism detine asigurare, dar si rovigneta, ceea ce inseamna ca soferii nu mai trebuie sa se preocupe de aceste elemente. Tot ce trebuie sa faca este sa porneasca masina si sa se bucure de drum!Exista persoane care prefera sa-si menajeze masina personala. Asadar, cei care vor sa nu adauge kilometri in plus la bordul propriului autoturism, pot opta cu usurinta pentru unul inchiriat atunci cand au nevoie sa plece la drum lung! Intre timp, propria masina poate fi lasata acasa, in garaj.Pasionatii de masini sunt mereu curiosi sa incerce modele noi. Acest lucru este posibil prin apelarea la o companie specializata in inchirieri.Flota pusa la dispozitia de o firma de inchirieri este larga, cei interesati de o masina putand alege un model mai mic, unul care sa consume putin sau, dimpotriva, o masina mai puternica, una de lux sau un 4x4. Fiecare model poate fi studiat inainte pe site, pentru fiecare masina existand descrieri despre principalele functii pe care le detin.Vizitarea unui oras nouUn alt motiv pentru care se poate opta pentru o masina inchiriata este referitor la vizitarea unui oras nou. Nimanui nu-i place sa se piarda intr-un oras pe care nu l-a mai vazut niciodata ori sa astepte dupa mijloacele de transport in comun. Pentru a se evita astfel de situatii se poate alege un autoturism cu ajutorul caruia deplasarea sa se faca mereu usor, mai ales datorita aplicatiilor de navigare.Nu in ultimul rand, cei care pleaca la drum cu masina au parte de confortul pe care si-l doresc, dar si de intimitate, nemaifiind nevoiti sa imparta mijlocul de transport cu alte cateva zeci de persoane. Cei mai multi au nevoie de bagaje mai mari atunci cand pleaca in vacanta, iar in portbagaj sau pe bancheta din spate este spatiu suficient!Preturile pentru masinile inchiriate de la CraiovaRentaCar.ro sunt foarte convenabile, indiferent daca se pleaca in vacanta in grup sau in doi.Astfel, pasagerii pot imparti costurile de inchiriere, dar si pe cele pentru carburant, iar la final vor realiza ca au platit mult mai putin decat ar fi facut daca alegeau sa plece la drum cu trenul, autocarul sau microbuzul.De exemplu, pentru un Renault Fluence Automat, cei interesati pot plati incepand de la 15,3 euro pe zi, pentru un Volkswagen Golf 1.6 TDI doar 13.3 euro pe zi, iar pentru un Fiat Panda numai 6,3 euro pe zi.