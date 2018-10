Masina, cea mai buna prietena a noastra: de unde cumparam piese auto la cel mai bun pret pentru ea?

Masina e ca un copil: mereu vrea "rechizite" noi

Alege singur preturile cele mai bune

Foloseste-te de o platforma online specializata pe piese auto

Faci o cerere de oferta gratuita si vin ofertele la tine

Nu ocoli nici piesele din dezmembrari

Cumperi in siguranta si confort

Orice sofer stie ca un autoturism care circula, la un moment dat are niste nevoi. Fie ca vorbim de revizia periodica de intretinere, de elemente tehnice care trebuie schimbate sau de situatia in care ai facut un accident usor si ai nevoie de repere de caroserie , un autoturism necesita bani ca sa functioneze. Ca un copil care nu isi poate face treaba la scoala daca nu are cele necesare.Atunci cand apare o problema cu masina, multi se duc direct la service si ii lasa pe mecanici sa rezolve. Dar la service, pe langa manopera, o sa mai platesti si contravaloarea pieselor cu adaos destul de mare. De ce sa nu iti cumperi singur piesele de care ai nevoie, la cel mai bun pret, economisind sute de lei?In ultimii ani, tot mai multi soferi prefera sa cumpere piese auto online, pentru ca asa pot fi siguri ca obtin cel mai bun pret, reusind sa faca economii semnificative, numai bune acum, la inceput de scoala.De exemplu, pe PieseAuto.ro , sunt mii de vanzatori exclusiv de piese auto, noi sau din dezemembrari. Cel mai mare avantaj este ca avand laolalta atat de multi ofertanti, poti sa fii sigur ca alegi cea mai buna oferta.Pe PieseAuto.ro faci o cerere de oferta care iti ia doar 2 minute si este gratuita. Spui ce piesa cauti si cererea ta pleaca la mii de vanzatori. Ofertele primite sunt centralizate in acelasi loc pentru ca tu sa le compari si sa alegi cea mai buna varianta. Dupa care comanzi piesa si ea iti vine acasa prin curier, simplu si rapid.Daca cumva cauti elemente de caroserie, cum ar fi o bara de protectie, o aripa, capota sau altceva, poate te ajuta mai mult o oferta de la un parc de dezmembrari. De exemplu, cineva iti poate face o oferta de bara noua la 450 de lei, iar un alt vanzator iti ofera o bara de la dezmembrari la 250 de lei, vopsita deja in culoarea caroseriei tale. Poti alege bara second-hand, deoarece asa nu va mai fi nevoie sa o vopsesti pe cea noua.Cumparand piese auto online, faci o economie serioasa de bani. Piesele iti vin acasa si tu doar le duci la service unde vei plati numai manopera. Dar, cumparand online piese auto de pe o platforma specializata, ai si siguranta sporita.Vanzatorii de pe PieseAuto.ro sunt verificati si seriozitatea lor poate fi usor masurata prin calificativele primite de la alti cumparatori. Asadar, alegand o oferta venita din partea unui vanzator cu recenzii bune, poti sa fii sigur ca vei primi piesa care trebuie, ca o poti returna la nevoie si ca beneficiezi de garantie.Asadar, atunci cand si masina ta va avea nevoie de "rechizite" sau "jucarii" noi, poti sa apelezi la www.PieseAuto.ro . Faci economie de bani si te bucuri de siguranta si confort. Nu uita, serviciul de CERERE OFERTA este gratuit!