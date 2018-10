Noua moda in domeniul auto: romanii cumpara piese auto la licitatie ca sa obtina cel mai bun pret

Evita adaosurile mari de la service

Cand ai o problema cu masina, cand a fost lovita sau pur si simplu vrei sa faci revizia periodica, din obisnuinta si comoditate vei apela la un service auto. Trebuie sa stii ca un service auto, pe langa manopera, incaseaza bani frumosi si din adaosul pe care il pune in plus la piesele montate pe masina ta.Mai mult, majoritatea service-urilor vand si monteaza numai piese noi, desi ai putea sa iesi mai ieftin cu piese de la dezmembrari, mai ales cand e vorba de elemente pentru caroserie. Nu mai bine rezolvi singur problema pieselor auto si ii lasi pe mecanici sa se ocupe doar de montaj?Noua moda a ultimilor ani in materie de piese auto, daca vrei sa fii sigur ca obtii cele mai bune preturi, este sa apelezi la o platforma online cu mii de vanzatori. De exemplu, pe PieseAuto.ro sunt cei mai importanti vanzatori de piese noi si din dezmembrari din Romania, cu milioane de repere diferite la vanzare pentru orice tip de autoturism.Partea buna este ca aici nu trebuie sa iti cauti singur piesele de care ai nevoie, pentru ca primesti automat oferta personalizata autoturismului tau.Sa luam cazul unui sofer care are nevoie de filtre si ulei pentru revizia periodica. Face o cerere de oferta care dureaza 2 minute si este gratuita. In cerere spune ce masina are, ce piese cauta, dupa care cererea pleaca spre mii de vanzatori care ii fac oferte de pret. Ofertele primite sunt centralizate intr-un singur loc unde cumparatorul le poate compara ca sa aleaga cea mai buna varianta.Mai luam exemplul unui sofer care si-a gasit masina lovita in parcare si cauta o bara de protectie fata. Face o cerere de oferta si primeste de la un vanzator o propunere de bara noua cu 450 de lei. Alt vanzator ii propune o bara de la dezmembrari, fara defecte, la culoarea masinii, pentru doar 200 de lei. Soferul poate alege bara de la dezmembrari, deoarece nu mai necesita vopsitorie, pentru ca este originala si pentru ca e mai ieftina. Astfel, face o economie de minimum 600 de lei fata de o bara noua care trebuia vopsita la service.Pe PieseAuto.ro poti face o cerere de oferta pentru orice tip de piesa auto iar tu nu trebuie decat sa alegi cea mai avantajoasa oferta.Comerciantii care fac oferte pe PieseAuto.ro sunt verificati permanent, iar seriozitatea lor se reflecta in calificativele obtinute de la ceilalti cumparatori. Asadar, cand alegi o oferta facuta de un vanzator cu recomandari pozitive, poti sa fii sigur ca piesa comandata de tine este corecta, ca poate fi returnata daca sunt probleme si ca are garantie. Acest sistem de calificative care arata transparent seriozitatea vanzatorilor face diferenta dintre o platforma de incredere, specializata pe piese auto, si alte platforme care vand orice fel de produse.Intra si tu pe www.PieseAuto.ro , fa o cerere de oferta, alege cel mai bun pret, cumpara in siguranta si faci economie substantiala de timp si bani! Nu uita ca serviciul este gratuit!