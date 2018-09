Cum sa nu fii luat prin surprindere? Echipeaza-te din timp cu anvelope si accesorii pentru masina ta!

Investesti o singura data, pentru calatorii de durata!

Siguranta si precautia pe sosea - grijile esentiale ale oricarui sofer

Poarta cu tine sunetul care topeste monotonia iernii

Apeleaza la magazinele de specialitate pentru a simplifica treaba

De aceea se impune o verificare in detaliu a masinii inainte de a pleca la drum. Pe langa asigurarea, impozitul si rovinieta pentru autoturism, trebuie avute in vedere si ale aspecte. Iata care sunt acestea:In anotimpul geros, accidentele de masina sunt mult mai frecvente. Principalul factor este echiparea necorespunzatoare a masinii si, totodata, neadaptarea acesteia la conditiile de meteo si de drum. Prin urmare, un prim aspect la care trebuie sa ne gandim sunt anvelopele. Si avand in vedere faptul ca anotimpul rece se apropie, ne vom raporta mai mult la anvelope de iarna Atunci cand suntem in cautare de anvelope pentru iarna, aspectele principale pe care trebuie sa le luam in considerare, se refera la stabilitate, aderenta, precum si manevrabilitate. De asemenea, calitatea materialelor, indicele de consum sau de zgomot.Un aspect care nu am dori sa se afle in cartea de identitate a masinii sunt accidentele, chiar si cele minore. Voit sau nu, fiecarui sofer i se poate intampla la un moment dat. De aceea, e absolut necesar sa echipam masina cu camere de supraveghere de tip DVR pentru a inregistra eventualele accidente si pentru a ne furniza probe in cazul in care se soldeaza cu pagube materiale.Un aspect de avut in vedere in cazul camerelor de supraveghere auto este calitatea imaginii, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Insa, cu precadere, filmare calitativa pe timp de noapte reprezinta una dintre e caracteristicile primare.Iarna ne mobilizam mai greu, de aceea apelam la masina pentru a realiza drumurile necesare si pentru a calatori. Aproape ca am avea nevoie sa ne impinga cineva de la spate pentru a ne urni din confortul locuintelor noastre (mai ales in zilele geroase de luni) . Insa cum ar fi sa te lasi purtat de muzica atunci cand conduci? Daca doresti, ca muzica sa te insoteasca oriunde te duci apeleaza la boxe portabile.Indiferent de anotimp, sunt acolo pentru a-ti oferi melodiile preferate fie ca iesi in parc sau oriunde in aer liber. Optiunile sunt variate, in functie de buget si preferinte, vezi mai multe aici Ca sa mearga totul ca pe roate, ai in vedere si ceva anvelope de rezerva. Te pot lasa, totusi, cand ti-e lumea mai draga. Prin urmare, de ce sa nu profiti de super oferte si sa te asiguri pe intregul sezon de iarna si nu numai. Anvelope de la branduri precum Dunlop, Michelin, Continental sau Goodyear sunt doar cateva dintre optiunile din care poti alege.Alege dimensiunile potrivite pentru masina ta si pregateste-te chiar acum pentru iarna! Prognoza meteo deja anunta grade cu minus!