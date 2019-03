Cum si unde depozitezi anvelopele din extra-sezon - sfaturi de la specialisti

Cum depozitezi anvelopele?

Cum le pregatesti de depozitare?

Unde poti depozita cauciucurile de iarna daca locuiesti la bloc?

Daca ai investit intr-un set de anvelope de iarna noi la inceputul sezonului rece, probabil cauti cea mai buna solutie pentru depozitarea acestora intre primavara si toamna.E foarte important sa asiguri conditii optime de pastrare a pneurilor in perioada in care nu le utilizezi daca vrei sa te poti bucura pentru cat mai mult timp de eficienta acestora.Am pregatit pentru tine ponturi si informatii utile despre cum ar trebui sa arate locul ideal in care iti depozitezi cauciucurile in lunile in care nu ai nevoie de ele.Daca le vei aplica, vei putea prelungi durata de viata a acestora, iar tu si ceilalti pasageri veti fi in permanenta in siguranta atunci cand calatoriti. Iata ce trebuie sa stii!Umezeala, praful sau caldura excesiva pot deteriora anvelopele, de aceea ar trebui sa asiguri depozitarea lor intr-un spatiu izolat de aceste conditii.Ideal ar fi sa ai la dispozitie un garaj sau o magazie in care sa le poti agata. In acest fel, contactul cu solul, implicit cu umezeala, este exclus.Daca obisnuiesti sa schimbi cauciucurile cu tot cu jante, recomandarea noastra este sa le asezi in pozitie orizontala pe toate patru, unul deasupra celuilalt.Daca vei continua sa utilizezi aceleasi jante si pe timpul verii, iar anvelopele de iarna trebuie depozitate ca atare, iti recomandam sa le asezi in pozitie verticala, una langa cealalta.Pneurile pastrate pentru urmatorul sezon nu ar trebui acoperite, pentru ca sub prelata sau folia din plastic pentru care ai putea opta se poate forma mucegaiul, din cauza umiditatii.Imediat dupa ce le-ai dat jos de pe masina, anvelopele trebuie curatate cu putina apa si lasate la uscat, pana aceasta se evapora complet.Noroiul sau materialul antiderapant cu care acestea ar putea fi patate vor afecta serios textura cauciucului in perioada in care nu le vei folosi daca sari peste aceasta etapa.Mai mult decat atat, vei putea observa daca anvelopele prezinta crapaturi, care se formeaza mai ales daca ai utilizat masina pentru putin timp in perioada iernii.Din pacate, balconul apartamentului tau nu este o solutie buna pentru depozitarea in siguranta a anvelopelor.Temperaturile extreme din timpul sezonului estival vor deshidrata complet cauciucul din care acestea sunt fabricate, iar umezeala din aer va accelera formarea crapaturilor adanci.Daca locuiesti la bloc si nu ai un alt spatiu de depozitare, cum ar putea fi un garaj sau o boxa din subsolul imobilului, iti recomandam sa cauti un hotel pentru anvelope, din ce in ce mai des intalnite in orasele mari.Pentru o chirie modica, cei care se ocupa de administrarea halelor vor asigura o temperatura constanta pe toata perioada in care lasi cauciucurile in grija lor.In acest fel, te poti asigura ca vei prelua anvelopele de iarna la inceputul sezonului rece in stare foarte buna.Totusi, inainte de a le monta inapoi pe jantele masinii, treci pe la prima vulcanizare si cere parerea unui specialist in legatura cu siguranta pe care ti-o vor asigura anvelopele tale.Iar daca acesta iti recomanda achizitia unui set nou, cauta un magazin online de incredere, de unde nu vei putea comanda doar cauciucuri noi, ci si piese pentru Dacia , Renault, Mercedes, Ford, Volkswagen sau orice alta marca de masina conduci.