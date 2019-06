Leasing pentru auto rulate sau solutia pentru implinirea unui vis

Ziare.

Cu toate acestea, trebuie sa fiti pregatiti pentru a face un studiu de piata temeinic pentru a gasi oferta cea mai buna.Ca si in cazul unui contract de leasing pentru o masina noua, atunci cand vine vorba de sistemul de leasing auto rulate , dumneavoastra trebuie sa va concentrati munca de cercetare asupra cifrelor importante. Acestea tin de valoarea masinii si sunt valoarea de piata initiala si valoarea reziduala estimata.Poate fi dificil pentru oricine sa faca o estimare corecta, pentru ca, pur si simplu, nu exista un pret bine stabilit pentru o masina uzata, sau rulata. Deasemenea, cifra procentuala reziduala este fixata numai la valoarea curenta a comertului cu amanuntul.Se recomanda folosirea unor surse de incredere pentru a evalua cat mai obiectiv valoarea unei masini second-hand. Acestea pot fi sursele online care ofera instrumente de evaluare a unei masini uzate.O alta cale de a stabili o estimare a acestor cifre este realizarea unei comparatii intre inchirierea unui model identic - atat unul nou, cat si unul rulat. Aceasta comparatie va genera o diferenta clara de pret.O idee mai putin obisnuita pentru a va face o idee despre valoarea unei masini rulate este sa apelati la o firma de amanet auto Bucuresti si sa aflati cam cat ar oferi ei.Leasingul de auto rulate este mult mai atractiv, mai ales cand valorile reziduale au cea mai mica depreciere. Astfel un leasing auto rulate ne ofera o afacere mai buna decat pentru o masina noua care are valori mult mai mari.Masinile se deprecieaza rapid in primii doi ani, dupa care procentul de depreciere scade cu fiecare an. Asta inseamna ca, daca accesam o schema de leasing auto rulate, o mare parte din depreciere a fost deja depasita, acesta fiind un motiv important pentru care ratele lunare sunt si mult mai mici.Vezi si: Informatii utile despre creditele rapide. Leasing-ul auto pentru o masina rulata sau second-hand este mai dificil de realizat decat in cazul unei masini noi, pentru ca in cazul autorurismelor uzate nu mai este valabil pretul de vanzare recomandat de producator.In cazul unei masini second-hand, costul de capitalizare este o estimare bazata pe valoarea de piata curenta a masinii, iar diferitii comercianti ofera cotatii diferite si trebuie sa facem un studiu serios de piata pentru a gasi cea mai buna oferta.Costurile de intretinere a unei masini uzate sunt mai ridicate decat in cazul unei masini noi. Poate ca exista o acoperire pentru toate componentele importante, dar sunt verificarile periodice care trebuie facute si care pot veni cu facturi uriase.