Misiunea noului F Max in timpul pandemiei

Ziare.

com

Unele au decis sa intrerupa activitatea pe o perioada nedeterminata de timp, altele au modificat programul de desfasurare a activitatii, sau au ales desfasurarea activitatii online, ori in anumite cazuri au ales continuarea activitatii cu luarea unor masuri de precautie ridicate, cu scopul de diminuare a riscurilor.Sunt si companii care au mers mai departe, dincolo de grija pentru proprii angajati, au considerat ca este absolut necesar a se implica in proiecte umanitare desfasurate de diferite Organizatii sau cu implicare directa in sustinerea unor activitati esentiale in aceasta perioada, pentru intreaga societate.Una din companiile care a ales sa pastreze in continuare la dispozitie serviciile sale, este si Ford Trucks . Atat serviciile de service cat si serviciile de vanzari, au continuat inca din martie sa isi pastreze programul zilnic cunoscut, asigurand respectarea tuturor masurilor impuse, atat pentru clienti cat si pentru angajati.Ford Trucks exista pe piata din Romania din decembrie 2016, prin unic importator si distribuitor Cefin Trucks. Cefin Trucks activeaza de peste 20 de ani in domeniul auto ca furnizor de servicii si produse pentru profesionistii din lumea transporturilor. Reteaua de distributie si asistenta tehnica Ford Trucks este prezenta in Romania in Bucuresti, Constanta, Craiova, Timisoara, Arad, Deva, Brasov, Bacau, Suceava, Baia Mare, Oradea si Cluj.Promisiunea Ford Trucks, "Impreuna mergem mai departe", s-a concretizat si in aceasta perioada grea, prin implicare activa intr-un proiect umanitar, alaturi de Societatea Nationala Cruce Rosie Romania.Fiecare gest umanitar poate aduce mai multa speranta si incredere. Inca de la finalul lunii martie, noul Ford-Max a devenit transportatorul donatiilor primite de Crucea Rosie, pe care le-a distribuit catre principalele spitale si centre din tara, acolo unde era mare nevoie de ele. Mai mult, Ford Trucks a ales sa furnizeze vehicule comerciale atat pentru curatenia orasului, cat si pentru constructii si transporturi., arata echipa Ford Trucks.Ford Trucks ramane astfel, nu doar un partener de nadejde in relatiile de business, ca furnizor de servicii si camioane de vanzare pentru transport international , national sau constructii ci si unul cu un activ rol social - umanitar.