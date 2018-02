Piesele din dezmembrari si cumparaturile online in Romania

De unde provin piesele din dezmembrari?

Este rentabil sa cumpar piese din dezmembrari de pe internet?

parcurile auto de dezmembrari inscrise pe site-uri de calitate sunt verificate in prealabil (li se cere o copie a actului legal, CUI,CIF, J etc.)

piesele din dezmembrari auto sunt o alternativa foarte buna atunci cand bugetul este stramtorat si de obicei sunt mult mai bune decat piesele aftermarket pentru ca sunt originale

cand cumparam online trebuie sa cunoastem foarte bine drepturile noastre ca si cumparator pentru ca exista legi care ne protejeaza si conform legii orice produs care este cumparat poate fi returnat fara a da nicio explicatie in decursul a 15 zile de la achizitionarea acestuia.

atunci cand cumparam de pe net nu mai pierdem timp si economisim bani pentru ca nu mai suntem nevoiti sa mergem de la un parc de dezmembrari la altul, in plus este mult mai comod.

pe net avem parte de garantie, factura si posibilitatea de retur mai ales daca achizitionam piesele de la parcuri autorizate

exista unele site-uri care pe langa poze cu piesele ofera si video

datele dumneavastra trebuie sa fie protejate iar acest lucru il verificati foarte simplu. In link sus in browser-ul dumneavostra site-ul respectiv trebuie sa aibe la inceput forma"https://" si sa fie de culoare verde. Acest lucru ne indica faptul ca site-ul respectiv protejeaza datele dumneavostra ca si utilizator sau vanzator.

sa fie usor de folosit si design-ul sa fie placut la vedere.

sa ofere transparenta totala intre cel care cumpara si cel care vinde piese auto din dezmembrari

Parcurile auto de dezmembrari sunt societati comerciale care sunt acreditate prin lege sa desfasoare acest tip de activitate pe teritoriul Romaniei.Parcurile de dezmembrari achizitioneaza masini care sunt lovite usor sau care nu au absolut nimic adica sunt in perfecta stare de functionare.Aceste masini sunt achizitionate atat din Romania, dar majoritatea masinilor provin din tari precum: Germania, Anglia, Italia, Spania, Olanda, Franta sau Polonia.Parcurile mari importa foarte multe masini dar este obligatoriu ca acestea sa aibe acte de provenienta pentru ca totul sa decurga legal.In urma procesului de dezmembrare a masinilor care este facut cu mare grija si pricepere de catre mecanicii parcurilor de dezmembrari rezulta piesele din dezmembrari pe care dumneavoastra le achizitionati.Parcurile de dezmembrari acreditate prin lege au doua posibilitati de a comercializa piese din dezmembrari: direct la parcul de dezmembrari unde de obicei se afla si punctul de comercializare a pieselor si pe internet pe diverse platforme online.In Romania exista mai multe site-uri care sunt axate si dedicate strict comertului de piese auto din dezmembrari.Trebuie insa sa avem grija atunci cand cumparam online pentru ca nu toate site-urile sunt "de incredere".Un astfel de site pe care cei care au cumparat de acolo si au fost extrem de multumiti de serviciile acordate si il recomanda se numeste www.dezmembrarisipieseauto.ro si este extrem de usor de folosit.Acest site ofera posibilitatea parcurilor de dezmembrari sa adauge piesele auto pe care le au la vanzare mult mai simplu si detaliat.Cu un sigur click ei pot sa adauge peste 240 de anunturi "spargand" astfel masina in toate piesele respective.In plus de asta pentru orice anunt adaugat obtii credite gratis cu care iti poti promova anunturile, si poti adauga video.Video-ul adaugat la fiecare anunt este extrem de folositor pentru ca astfel clientul poate vedea exact ceea ce cumpara.Daca un client nu gaseste ceea ce cauta poate sa creeze foarte simplu o cerere de piesa care instant ajunge la toate parcurile de dezmembrari prezente pe site iar acestia vor venii ulterior cu oferte.Atentie! Nu alege intotdeuna pretul cel mic, pentru ca un pret mic nu garanteaza calitatea. Va dorim spor la cumparaturi!