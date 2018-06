Trump ameninta cu sanctiuni piata auto din Europa. Daca le va aplica, se va crea un haos economic

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2018

Ziare.

com

Este o noua faza din razboiul comercial declansat de SUA cu China , Batranul Continent si alte natiuni.Reamintim ca, in mai, Trump a ordonat autoritatilor sa faca o investigatie in ceea ce priveste masinile importate din UE, procedura fiind similara cu cea care a condus la conflictul privind industria de aluminiu si otel.Cu toate ca ancheta nu a fost finalizata, seful SUA s-a grabit sa ameninte pe Twitter Mesajul presedintelui american pare a fi in contradictie cu declaratia lui Wilbur Ross, care conduce Departamentul Comertului, facuta in cadrul unei audieri. El a spus ca inca nu s-a luat o decizie legata de tarifele pe importuri si ca procesul se afla inca intr-o faza incipienta.Potrivit Business Insider , un purtator de cuvant al institutiei a transmis ca investigatia este inca in desfasurare.Trump are o fixatie in ceea ce priveste masinile importate. Pur si simplu, el nu intelege de ce toate automobilele destinate consumatorilor americani nu pot fi construite la nivel local.Problema este ca, daca seful SUA merge inainte cu planul anuntat, atunci razboiul comercial va escalada foarte mult. Deja lideri din Marea Britanie, Germania si Franta l-au criticat pe Trump privind tarifele impuse la aluminiu si otel. In plus, UE a reactionat cu contrasanctiuni. Insa extinderea acestor masuri la industria auto va avea efecte si mai mari.In total, SUA au importat, in 2017, vehicule destinate transportului in valoare de 43 de miliarde de dolari. Comparativ, valoarea e de 7 miliarde de dolari cand vine vorba de aluminiu si otel.Mari producatori europeni de masini au o expunere mare pe piata americana, printre cei mai importanti fiind BMW si Mercedes -Benz. Acesti contructori auto au si fabrici in SUA.Insa nu doar economia UE va fi zdruncinata, ci si cea a Statelor Unite. Daca Trump merge inainte cu impunerea unor trife la importurile de masini, atunci pretul acestora va creste vertiginos, economia tarii va frana, iar cel putin 195.000 de angajati ai fabricilor din SUA isi vor pierde slujbele, potrivit unui studiu realizat de Peterson Institute for International Economics Mai mult, UE ar putea raspunde cu masuri similare, ceea ce ar lovi in exporturile SUA in acest domeniu catre blocul comunitar, care au valorat 10 miliarde de dolari anul trecut.Producatorul auto Dacia nu are SUA ca principala piata de desfacere. Potrivit datelor publicate de companie, in 2017, in afara Romaniei au fost vandute anul trecut 611.973 vehicule Dacia, cu 12% mai multe fata de anul 2016. Europa domina in clasamentul pe regiuni, peste 460.000 de vehicule vandute de Dacia in 2017 fiind inmatriculate in tarile de pe Batranul Continent.Cu aproape 120.000 de unitati, ceea ce reprezinta cea mai buna performanta inregistrata pana in prezent, Franta este prima destinatie de export.Germania ocupa a doua treapta a podiumului, cu vanzari de aproape 65.000 de unitati.Italia se situeaza pe pozitia a treia, cu peste 63.000 de unitati, urmata de Spania, unde au fost vandute anul trecut mai mult de 56.000 de vehicule marca Dacia. Apoi se afla Turcia, Maroc si Algeria.In Marea Britanie, Dacia a vandut anul trecut 25.211 unitati, ceea ce situeaza Regatul Unit pe locul opt in clasamentul pietelor externe ale marcii. Top 10 e completat de Polonia si Belgia.Chiar daca SUA nu prezinta interes major pentru constructorul roman, asta nu inseamna ca un dezechilibru major pe piata auto , european sau global, nu va afecta compania care face parte din grupul Renault In plus, daca masinile se vor scumpi, e posibil sa avem si noi parte de o scadere a consumului.