Ultima sansa pentru producatorii germani de automobile

Vorbind, la inceputul lunii iunie, la Ziua Industriei Germane, cancelarul Angela Merkel nu a ezitat sa ofere o replica neobisnuit de ferma lobbyistului sef al industriei germane, Dieter Kempf, care a acuzat guvernul federal ca "face rau companiilor".Pastrand un ton rece, Angela Merkel a afirmat ca ar putea discuta la randul ei despre "cat timp am petrecut ocupandu-ma cu pierderea de incredere suferita de industria de automobile germana si incalcarea regulilor".Desi nu a fost primul contra-atac al cancelarei impotriva industriei auto, aceasta interventie atesta, o data in plus, schimbarea de atitudine a Angelei Merkel. In trecut, cand Bruxelles-ul lua in calcul inasprirea limitelor maxime de poluare, cancelarul era prima persoana care avea grija ca marile companii de automobile sa nu aiba prea mult de suferit.De atunci, bosii din domeniu au fost chemati de mai multe ori la "raport", la sediul Cancelariei. Ultima intalnire a lor cu reprezentantii Executivului s-a numit "summit auto". In realitate, coalitia de la Berlin a dorit sa afle cat mai are de asteptat revolutia mobilitatii electrice.Scopul trasat la nivel politic in acest domeniu a fost ca,, asa incat soferii sa nu ramana in mijlocul drumului.Este limpede ca lumina zilei ca acest tel nu va fi atins. In acest moment, in Germania sunt inmatriculate aproximativ 83.000 de masini (dintr-un total de 47 de milioane de autoturisme) dotate cu propulsie pur electrica, in timp ce numarul statiilor de alimentare nu depaseste 17.400.Germania nu este o economie planificata, care sa permita atingerea unor astfel de obiective la ordin. Piata ar trebui s-o faca. Dar, atata timp cat autoturismele electrice sunt mult mai scumpe decat cele cu dispozitive conventionale, iar lipsa statiilor de incarcare intretine incertitudinea privind deplasarea pe distante lungi, o astfel de piata nu exista.Statul poate interveni stimulativ (ceea ce face cu prima de cumparare).Dar stai sa vezi obraznicie, industria de automobile pune conditii Guvernului. Zice cam asa: noi largim oferta de masini electrice, iar tu, dragul nostru stat, finantezi statiile de alimentare. Motivul acestei insolente ramane misterul decidentilor de la Wolfsburg pana la Stuttgart.Cum a fost pana acum? Statul a construit pompele de alimentare cu combustibili - sau companiile petroliere?Evident, acum intra in hora si alti jucatori. Indemnul este: sa umplem tara cu statii electrice de incarcare alimentate de turbine eoliene si panouri solare! (doar asa masina electrica are sens).Acest lucru ar trebui sa fie o afacere de enorm succes. Insa nu pentru Aral, Shell si alte companii petroliere, ci pentru furnizorii de energie electrica, Eon, RWE si altii. Confruntati cu riscul de a ramane, curand, fara vechile centrale electrice, acestia din urma cauta cu disperare surse noi de venit.In context, ar putea aparea aliante noi intre fostele concerne petroliere si fostii operatori ai centralelor energetice pe baza de carbune.Asadar, dragi Daimler, VW si voi toti ceilalti producatori de automobile, mai ganditi-va la solicitarea voastra nerusinata. In definitiv ati facut dovada bunelor intentii prin ideea de a construi un sistem european comun de alimentare numit Ionity. Insa vorbim despre 400 de statii in 18 tari. Nu poate fi decat un inceput.Bineinteles ca toate aceste eforturi vor costa o caruta de bani. La fel si numeroasele masini electrice noi, care se pregatesc sa intre pe piata si a caror dezvoltare a devorat miliarde. Apoi, desigur, trebuie platite si sanctiunile de miliarde de dolari in urma Dieselgate.Dar toate aceste lucruri nu ar trebui sa fie transferate consumatorilor. Pentru ca nu ei au inselat, ci au fost inselati de VW si alti producatori de automobile. Nu putem sa ignoram nici faptul ca firmele germane de automobile au pierdut startul in dezvoltarea e-mobilitatii, DIN CAUZA manipularii valorilor limita.Politica ofera acum constructorilor de automobile ocazia unica de a compensa aceasta greseala. Producatorii germani au inca sansa, cu know-how-ul, abilitatile lor, spiritul lor de inginerie, sa ajunga in fruntea producatorilor de masini electrice (ceea ce Tesla nu poate face niciodata).Daca dam crezare promisiunilor, concernele auto par sa fi inteles acest lucru. Macar un pic. In mod ironic, pentru prima oara in Germania, anul acesta vor fi inmatriculate mai mult de un milion de masini dintr-o categorie speciala: este vorba despre SUV cu motoare conventionale.