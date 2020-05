12 marci de motociclete si scutere, disponibile in Programul Rabla Moto 2020

Ziare.

"Scuterele si motocicletele sunt solutia atunci cand vorbim de poluare si aglomeratie urbana. Schimbarea pe doua roti se produce sub ochii nostri chiar si in Romania, iar actualul context generat de pandemia COVID-19 duce la impulsionarea unei piete care pana acum se dezvolta organic, din necesitate. Analizele facute de specialisti in mobilitate urbana arata ca sustinerea deplasarii pe doua roti in mediu urban este cea mai usor de implementat si cea mai ieftina solutie de descongestionare a traficului si de reducere a poluarii.Acum, in 'era COVID19', reprezentanti FEMA - Federatia Europeana a Asociatiilor de Motociclisti au lansat, deja, ideea ca motocicletele si scuterele sunt optiunile ideale pentru deplasare personala in perioada distantarii sociale. In perioada distantarii sociale, care va dura mult timp de acum inainte, transportul in comun devine periculos sau ineficient, taxiurile vor fi de evitat, iar daca vom folosi toti masina personala vom bloca traficul. Aglomeratia din transportul in comun nu este o optiune. Vor exista limitari pentru a respecta distantarea sociala si va trebui sa invatam cu totii sa purtam masti de protectie. Nu este posibil, fizic, sa mergem toti cu masina personala. Orasele nu sunt concepute pentru un numar asa mare de masini", sustin reprezentantii motoADN.Potrivit sursei citate, in editia din acest an a Programului "Rabla", cei care vor sa acceseze componenta Moto trebuie sa stie ca dealerii inscrisi pana in prezent sunt reprezentati ai marcilor Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Itlajet, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, SYM, Suzuki, Ural, Vespa si, in curand, urmeaza sa fie aprobata Yamaha.In viziunea reprezentantilor motoADN, exista si solutia utilizarii de trotinete si biciclete, dar acestea doar pentru distante de pana in 3 - 5 km."Deplasarea pe doua roti motorizate, motociclete si scutere, ramane singura solutie eficienta pentru transportul personal. Nu putem face toti aceasta schimbare, dar putem sa-i incurajam pe cei care pot si vor sa faca trecerea la motocicleta sau scuter. Daca mai multe persoane aleg un motociclu in locul autoturismului, acest lucru inseamna ca se face loc pentru alti participanti la trafic. Chiar si soferii de vehicule ramasi devotati mersului pe 4 roti vor avea de castigat. Cercetarile realizate de Institutul belgian Transport & Mobility din 2011 au aratat ca daca 10% dintre soferii auto au trecut la motociclete, totalul orelor de calatorie pierdute a fost redus cu pana la 63%.In urma cu un an si jumatate, motoADN, ca asociatie care sustine dezvoltarea motociclismului in Romania, a pornit demersurile necesare pentru a convinge autoritatile sa includa in cunoscutul program Rabla si achizitia de motocicluri. Astfel, in cadrul SMAEB 2019 - salon motociclete si accesorii - 8.000 de sustinatori ai acestei idei si-au exprimat rapid dorinta ca proiectul sa devina realitate, semnand petitia dedicata, iar 14 cluburi si asociatii moto s-au alaturat demersului si au participat la intalnirile oficiale cu Ministerul Mediului si Administratia Fondului pentru Mediu", conform sursei citate.Programul "Rabla Moto" va permite acordarea unei finantari de 3.500 lei pentru achizitia de motociclete si scutere cu cilindree mai mare de 125 cmc si cu emisii de CO2 mai mici de 125 g/km, daca se caseaza o masina mai veche de opt ani. Inca nu este posibila casarea unei motociclete vechi pentru a accesa acest program.Totodata, prin Programul "Rabla Moto Plus" va fi posibila acordarea unei finantari de 3.500 lei pentru achizitia de motocicluri electrice cu motor electric avand o putere nominala de maxim 4KW si o viteza maxima constructiv mai mare de 45 km/ora. Pentru acest program nu este necesara casarea unei rable.Datele oficiale arata ca, in 2019, din peste noua milioane de vehicule inmatriculate in Romania, doar 150.000 erau motocicluri, iar dintre acestea 106.000 aveau peste 12 ani vechime, in timp ce doar 12.000 erau mai noi de patru ani.Anul trecut, piata moto din Romania a crescut cu 40%, unul dintre cele mai mari salturi din Uniunea Europeana (UE), insa tara noastra are unul dintre cele mai mici parcuri de motociclete si scutere din Europa.