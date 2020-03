A fost lansat programul Rabla Plus 2020 - Topul celor mai vandute masini electrice si hibrid in Romania

Topul celor mai bine vandute masini electrice si hibrid noi in Romania in 2019

Electrice

Plug-in

Hibride

Topul celor mai bine vandute masini electrice si hibrid noi in Romania in primele doua luni din 2020

Electrice

Plug-in

Hibride

"Incercam chiar si in aceste momente grele sa ne respectam promisiunile si sa stimulam transportul cu emisii zero sau aproape de zero. Bugetul pentru anul acesta creste de la 95 milioane lei la 140 milioane lei, pentru ca ne dorim cat mai multe autovehicule electrice in traficul urban din tara.Oferim si anul acesta cel mai mare ecotichet din Europa pentru achizitionarea unui autovehicul full electric, in valoare de 45.000 lei (aproximativ 10.000 euro) si 20.000 lei pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid plug-in (aproximativ 4.500 euro) pentru autovehiculele hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare", se arata in comunicatul AFM Accesarea Programului "Rabla Plus" nu este conditionata de casarea si radierea unui autovehicul uzat, insa prima de casare de 6.500 lei oferita in cadrul Programului Rabla Clasic se poate cumula cu unul dintre ecotichetele prevazute de Programul Rabla Plus.Rabla Plus vine cu o noutate anul acesta pentru cei care vor sa-si cumpere o motocicleta cu propulsie electrica.Valoarea ecotichetului este de 3.500 de lei, la care se adauga prima de casare de 3.500 lei, in cazul in care opteaza pentru casarea unui autovehicul, valoarea cumulata fiind de 7.000 lei, dar care nu poate depasi 50% din pretul de comercializare.O alta noutate este ca persoanele care vor achizitiona un autovehicul electric prin program nu vor avea dreptul sa instraineze bunul pentru cel putin un an, intrucat se doreste ca autovehiculele electrice sa ramana in circulatie pe strazile din tara noastra. Potrivit datelor publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile , care centralizeaza vanzarile de masini noi, in tot anul 2019 s-au inmatriculat 1.523 de autovehicule electrice, 401 plug-in si 4.734 hibride. In total e vorba de 6.658 de unitati, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au inmatriculat 4.572 de unitati.Iata clasamentul marcilor preferate de romani in 2019:RENAULT - 439 de unitatiNISSAN - 375BMW - 229VOLKSWAGEN - 218SMART - 183JAGUAR - 37AUDI - 19Alte marci - 18MERCEDES BENZ - 5KIA - 0MITSUBISHI - 134 de unitatiVOLVO - 79BMW - 58PORSCHE - 41LAND ROVER - 40MINI - 28MERCEDES BENZ - 11TOYOTA - 10AUDI - 0VOLKSWAGEN - 0TOYOTA - 3.991 de unitatiLEXUS - 251SUZUKI - 134HONDA - 106FORD - 93HYUNDAI - 73KIA - 72VOLKSWAGEN - 11LAND ROVER - 3MERCEDES BENZ - 0 In primele doua luni din 2020 s-au inmatriculat 231 de autovehicule electrice, 115 plug-in si 913 hibride. In total e vorba de 1.259 de unitati, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au inmatriculat 1.082 de unitati.Iata clasamentul marcilor preferate de romani in primele doua luni din 2020:RENAULT - 96 de unitatiBMW - 31NISSAN - 30VOLKSWAGEN - 30SMART - 19HYUNDAI - 11JAGUAR - 5AUDI - 3MERCEDES BENZ - 3TESLA MOTORS - 3BMW - 33 de unitatiPORSCHE - 16MITSUBISHI - 13VOLVO - 13HYUNDAI - 12KIA - 8LAND ROVER - 5MINI - 4TOYOTA - 4VOLKSWAGEN - 4Altele - 3TOYOTA - 720 de unitatiLEXUS - 47HONDA - 36SUZUKI - 30VOLVO - 23FORD - 17HYUNDAI - 15LAND ROVER - 12MINI - 8MITSUBISHI - 4Altele - 1