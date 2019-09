A fost prelungita perioada de inscriere pentru firme in programele Rabla Clasic si Plus

Ziare.

"Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla Clasic) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus) a fost prelungita pana la data de 11 octombrie 2019", arata un comunicat al AFM.Programul Rabla, de innoire a parcului auto, se desfasoara in Romania din anul 2005.Ministerul Mediului a lansat in aprilie cea de-a XV-a editie a Programului Rabla Clasic si cea de-a a IV-a editie a Programului Rabla Plus.Prin Programul Rabla Clasic, au fost casate peste 550.000 de autovehicule vechi, poluante si au fost achizitionate peste 300.000 de masini noi, care polueaza mai putin.AFM a anuntat la inceputul lunii septembrie ca pentru Programul Rabla au fost acceptate 115 dosare pentru 225 autovehicule si o contestatie pentru trei autovehicule. Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate 64 dosare pentru 142 autovehicule dintre care 109 pur electrice si 33 electrice hibride.