Azi incepe programul Rabla: Se va schimba procedura si prezenta fizica a beneficiarului nu va fi necesara

"Are cel mai mare buget de cand exista programul: 405 milioane de lei. Va avea cel mai mare numar de beneficiari din ultimii 15 ani: se estimeaza ca in jur de 60.000. Valoarea primei de casare ramane la 6.500 de lei (1.350 de euro). Aceasta prima poate sa creasca cu inca 1.000 de lei daca masina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km", a informat Ministerul Mediului.. Programul vine cu mai multe noutati, una fiind o premiera absoluta: posibilitatea de a achizitiona motociclete", precizeaza ministerul.De asemenea, s-a introdus un eco-bonus nou in Rabla Clasic de anul acesta: valoarea lui este de 1.000 de lei, care se pot adauga la cei 6.500 de lei, in cazul in care este aleasa o masina cu sistem GPL sau GNC."Incercam, chiar si in aceste momente grele, sa sustinem politicile de mediu, sa va sprijinim pe voi si sa ne respectam promisiunile. Trebuie sa fim atenti in aceasta perioada si sa evitam cat se poate suprapunerea celor doi factori care ne pot afecta: coronavirus si calitatea aerului. Daca v-ati uitat in ultimele zile pe starea aerului din Romania, poate ati observat ca aceasta a fost una foarte buna.Insa am ajuns sa atingem aceasta stare doar pentru ca izolarea ne-a facut pe multi dintre noi sa ne parcam masinile si sa ramanem acasa. Ganditi-va cum ar fi sa avem aceleasi date de aer intr-o perioada de activitate normala. Eu cred ca se poate", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului.In prezent, echipa de la"Avand in vedere conditiile speciale in care ne regasim, le-am cerut colegilor mei de la AFM sa analizeze posibilitatea de transmitere digitalizata a documentelor in cadrul programului. Sper ca in zilele care urmeaza sa avem gata un sistem online si sa puteti parcurge aproape toti pasii de acasa", a adaugat Costel Alexe.De asemenea, s-a decis, inclusiv, cresterea eco-bonusului pentru masinile hibride conventional (cele care nu se incarca la priza) de la 1.700 de lei la 2.500 de lei."Partea frumoasa a acestui program este ca puteti adauga peste prima de casare doua eco-bonusuri si, astfel, suma decontata de noi din costul masinii poate sa depaseasca 2.000 de euro. Dau si un exemplu, ca sa fie clar pentru toata lumea: daca vreunul dintre voi alege sa cumpere o masina hibrid conventional, cu un prag de emisii de 96 de g CO2, i se va putea deconta din costul masinii peste 2.000 de euro", spune ministrul Costel Alexe.Ministerul Mediului mai anunta ca Rabla clasic vine anul acesta cu o noutate asteptata, Rabla Moto."Cei care vor sa-si cumpere o motocicleta o pot face acum prin programul Administratiei Fondului pentru Mediu. Si in acest caz trebuie casat un autovehicul vechi, iar prima de casare este de 3.500 de lei", informeaza institutia.Pasii pe care trebuie sa ii urmeze un beneficiar al programului Rabla Clasic: Sa obtina de la dealeri cererea de inscriere in program, aceasta avand o valabilitate de pana la 120 de zile; Apoi, in 30 de zile de la obtinerea cererii, beneficiarul trebuie sa caseze autovehiculul vechi; Dupa care, in cadrul celor 90 de zile care au mai ramas, cetatenii trebuie sa incheie formalitatile de achizitie a masinii.