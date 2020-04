Dosarele pentru RABLA Clasic si RABLA Plus se depun exclusiv online. Termenele au fost prelungite

Ziare.

com

"Ca urmare a starii de urgenta decretata la nivel national, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), aplica masuri speciale in ceea ce priveste derularea programelor de finantare. Astfel, depunerea dosarelor in cadrul Programelor Rabla si Rabla Plus se va face", a transmis Ministerul Mediului, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a prcizat ca, in care sa fie specificate data si numele operatorului unde masina a fost casata.De asemenea, certificatele de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale au fost inlocuite cu odin care sa reiasa ca viitorul posesor al masinii noi nu are datorii la stat, la momentul achizitiei."Multi cetateni ne-au scris despre greutatile pe care le intampina cu inscrierea in programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Le-am promis ca vom adapta programele la starea de urgenta pe care o traversam. Astazi pot sa va anunt ca am simplificat totul, in asa fel incat romanii sa isi poata cumpara o masina noua de acasa, din fata calculatorului. Dosarele pot fi realizate integral cu documente emise electronic si depuse mai departe, tot prin mediul online.Vrem sa miscam lucrurile chiar si in aceasta perioada si sa ne adaptam la ea. Avem unul dintre cele mai mari bugete AFM si vrem sa-l folosim in linii de finantare care sa sprijine populatia si economia tarii", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, apelor si padurilor.In privinta, acestea au fost modificate dupa cum urmeaza:Pentru Rabla Clasic, valabilitatea notei de inscriere, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice a fost(de la 120 la 180 de zile). In privinta casarii autovehiculului termenele au fost prelungite cu 60 de zile de la data emiterii notei de inscriere pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice termenul este de 180 de zile de la data emiterii contractului de finantare si a notei de inscriere.Cat priveste Rabla Plus, valabilitatea notei de inscriere atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice a fost(de la 180 la 220 de zile), de la data emiterii.Mai mult, pentru toate programele si proiectele aflate in derulare, cu exceptia Rabla si Rabla Plus, carora le sunt aplicabile modificarile expuse anterior, toate termenele se suspenda pe perioada starii de urgenta si inca 30 de zile dupa incetarea acesteia."Aceste masuri au menirea sa inlesneasca obtinerea si acordarea finantarii prin debirocratizarea proceselor specifice, in sensul acceptarii documentelor emise in format electronic si transmiterii acestora prin mediul online, prorogarii sau, dupa caz, suspendarii termenelor in cadrul programelor si contractelor aflate in derulare, fara insa a suspenda sesiunile in curs, programele si proiectele putandu-se derula in continuare", a mai transmis Ministerul Mediului.Programul Rabla Clasic a demarat in 17 martie, iar Programul Rabla Plus in 25 martie.