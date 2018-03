Guvernul a dublat plafonul pentru autoritatile care cumpara masini eco. La 18.000 de euro poluau prea mult

Ziare.

com

"Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare pot achizitiona, in conditiile legii, autoturisme al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA cu conditia ca achizitia acestora sa fie realizata in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finantat din Fondul pentru mediu, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari", se arata in ordonanta de urgenta a Guvernului.Executivul invoca, printre motive, procedura de infringement in ceea ce priveste calitatea aerului, dar si plafonul initial, 18.000 de euro, care era prea mic pentru achizitionarea de autoturisme electrice si hibrid.Ordonanta a fost aprobata "luand in considerare faptul ca poluarea determinata de emisiile provenite de la autovehicule este intr-o constanta crestere, iar responsabilitatiile cu privire la schimbarile climatice necesita o abordare clara in sensul diminuarii efectelor poluarii, Romania aflandu-se in procedura de infringement in ceea ce priveste calitatea aerului".Romanii obisnuiti care vor sa-si ia o masini ecologica prin programul Rabla plus primesc maxim 45.000 de lei (aprox 10.000 de euro), dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru cumpararea unui autovehicul nou 100% electric. Sau ecotichet de 20.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru cumpararea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare externa. Cantitate maxima de emisii de CO2 acceptata e de 50 g/km.