In acest an, prin programul Rabla se pot cumpara si motociclete

El a precizat ca si cei care aleg sa isi caseze o masina veche isi pot achizitiona pe baza voucherului primit o motocicleta."Acest mijloc de transport este din ce in ce mai folosit, este mai putin poluant, trebuie sa sprijinim acest mijloc de transport. Am avut multe discutii pe aceasta tema cu asociatii ale motociclistilor. Se poate achizitiona o motocicleta si la schimb cu casarea unui vehicul, orice fel de vehicul, noi vrem sa scoatem din uz vehiculele vechi", a declarat ministrul Mediului.Costel Alexe a subliniat ca suma primei de casare a fost stabilita la 3.500 de lei pentru a fi creata echitate intre cumparatorii de masini si cei de motociclete. Astfel, voucherul va reprezenta 10% din valoarea unui vehicul."De ce 3.500 de lei? Pentru ca vrem sa fie echitate intre cumparatorii de masini si cei de motociclete. Daca la masini decontam in jur de 10% din valoarea autovehiculului nou, am vrut sa pastram aceeasi proportie si la motociclete, acestea fiind ceva mai ieftine decat autovehiculele", a spus ministrul Mediului.In ceea ce priveste programul Rabla Plus, prin care este stimulat programul de achizitie de masini cu emisii zero sau scazute, Costel Alexe a precizat ca in acest an exista cel mai mare buget de cand a aparut acest program, 140 milioane de lei, o crestere de 45% fata de anul trecut.Totodata, ministrul Mediului a spus ca va creste si eco-bonusul pentru masinile hibride conventional, de la 1.700 de lei la 2.500 de lei, precizand ca suma maxima decontata prin "Rabla Clasic" poate atinge 2.000 de euro in cazul persoanelor care isi cumpara o masina noua ce respecta doua eco-bonusuri."De exemplu, daca un roman va alege sa cumpere o masina hibrid conventional cu pragul de emisie de 96 CO2, i se vor deconta din costul total al masinii 2.000 de euro. Cu alte cuvinte, eco-bonusurile pot fi combinate intre ele si se adauga la prima de casare", a subliniat ministrul Costel Alexe.