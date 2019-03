Ministrul Mediului promite ca programul Rabla 2019 incepe pana pe 5 aprilie

Ziare.

"Stiu ca dumneavoastra, industria, la fel ca foarte multi romani, asteptati demararea Programului 'Rabla 2019'. Anul trecut am reusit sa il pornim in februarie. Anul acesta nu a fost posibil, din cauza tergiversarii total nejustificate a promulgarii bugetului de stat.Si desi nu Guvernul si nu Parlamentul sunt responsabile pentru acest blocaj, ne cerem noi scuze romanilor, daca altii nu au curajul sa isi asume! La fel ca si anul trecut, noi suntem deja pregatiti de lansare. Si, la cum arata calendarul astazi, ne angajam sa demaram Programul Rabla pana pe 5 aprilie", le-a spus Gavrilescu reprezentantilor industriei auto prezenti la Forumul Industriei Auto 2019 de la Craiova.Potrivit ministrului Mediului, prin Programul Rabla s-au casat aproximativ 700.000 de autovehicule vechi, care au fost inlocuite cu peste 550.000 de modele nepoluante."In anul 2016, programul a demarat timid cu 150 de unitati vandute, iar in 2017 l-am reconfigurat, acordand astfel cel mai mare eco-voucher din Europa pentru astfel de masini - 10.000 de euro. Rezultatul: in 2018, prin programul Rabla Plus, s-au acordat peste 1.400 de eco-vouchere!In paralel, asa cum ne-am asumat prin Programul de guvernare PSD-ALDE, am demarat programele pentru finantarea retelei nationale de statii de incarcare rapida, atat in municipiile-resedinta de judet, cat si pe marile artere rutiere.Iar in ceea ce priveste programul Rabla Clasic, cel mai longeviv program guvernamental, pe care il cunoasteti foarte bine, va pot spune ca, printr-un efort guvernamental substantial, anul trecut, acesta a beneficiat de un numar-record de prime de casare - 50.000 de unitati!In premiera, pe langa cele 27.000 de vouchere pe care ministerul le-a alocat beneficiarilor Programului Rabla, prin Fondul de Mediu, Guvernul a suplimentat suma, pana la 50.000 de vouchere. Si pentru anul acesta ne dorim o abordare similara", a spus ministrul Mediului la Forumul Industriei Auto 2019, eveniment desfasurat in cadrul Presedintiei romane la Consiliul UE la care a participat si premierul Viorica Dancila.