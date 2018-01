Plafon de 35.000 de euro pentru institutille publice care-si cumpara masini electrice si hibrid prin programul Rabla Plus

Ziare.

Suma este aproape dubla fata de cea stabilita in prezent, potrivit unui proiect de ordonanta, publicat spre consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului.La ora actuala, prin efectul Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, plafonul pentru achizitia autoturismelor "verzi" de catre autoritatile si institutiile publice este reprezentat de contravaloarea in lei a sumei de, inclusiv TVA."Ratiunea sociala care sta la baza modificarii include componenta de mediu, in contextul in care poluarea determinata de emisiile provenite de la autovehicule este intr-o constanta crestere, iar responsabilitatile cu privire la schimbarile climatice necesita o abordare clara in sensul diminuarii efectelor poluarii.Scopul completarii actului normativ este acela de a stimula achizitionarea de catre autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul finantare si subordonare, a vehiculelor noi in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finantat din Fondul pentru Mediu.Introducerea pragului de 35.000 euro, inclusiv TVA, pentru autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, va avea impact pozitiv asupra mediului, in sensul ca va stimula reinnoirea parcului auto cu vehicule electrice si hibrid plug-in", se mentioneaza in Nota de fundamentare a actului normativ supus dezbaterii publice.Potrivit documentului, promovarea acestui act normativ urmareste reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, institutiile publice fiind astfel stimulate sa contribuie la eforturile de crestere a calitatii aerului si protectia mediului.Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii cu privire la proiectul de ordonanta pana la data deProgramul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic ("Rabla Plus"), este destinat persoanelor fizice si juridice in vederea achizitionarii de masini noi electrice 100% si hibrid.In cadrul programului se acorda doua tipuri de ecotichete, respectiv: depentru achizitionarea unui autovehicul nou pur electric sau depentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km.Anul trecut, s-a derulat a doua editie a Programului "Rabla Plus", destinat achizitionarii de masini prietenoase cu mediul, iar bugetul alocat s-a ridicat la