Programul Rabla 2018: In premiera, microbuzul este eligibil pentru casare

Ziare.

com

In premiera in acest program, microbuzul este eligibil pentru casare. Potrivit Ministerului Mediului, programul Rabla Plus va incepe saptamana viitoare si va avea un buget de 120 de milioane de lei."Cel mai longeviv program guvernamental este lansat astazi, iar tinta Romaniei incepe sa fie indeplinita asa cum ne-am asumat. Persoanele fizice pot incepe din acest moment sa mearga la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere pentru a-si achizitiona un autovehicul nou, cu emisii scazute, in locul celui vechi, poluant. In acelasi timp, persoanele juridice pot depune, incepand de astazi, dosare de acceptare la Administratia Fondului pentru Mediu, in conditiile Ghidului de finantare, pana pe 28 septembrie 2018. Eforturile nu sunt numai ale noastre, ci si ale celor care creeaza locuri de munca in Romania", a declarat joi ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu , la conferinta de lansare a proiectului.Anul acesta a fost alocat unIn premiera anul acesta, in acest programPrima de casare pentru programul Rabla Clasic ramanepentru fiecare autovehicul uzat, mai vechi de opt ani, dat spre casare si se acorda pentru achizitionarea unei masini noi, al carui sistem de propulsie genereaza maximum 130 g de CO2/km. De asemenea, la prima de casare se poate adauga unin cazul achizitionarii unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care genereaza o cantitate de emisii de maximum 98 g de CO2/km in regim de functionare mixt si/sau un ecobonus de 1.700 lei la achizitionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid.In cazul in care se intrunesc ambele conditii,, precizeaza ministerul.Persoanele juridice pot solicita in acest program, prin cererea de finantare, cel mult echivalentul in lei al sumei de, daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere de marfuri) in momentul depunerii dosarului de acceptare.Pe de alta parte, programul Rabla Plus va incepe saptamana viitoare si va avea un. Va fi acordat un, dar nu mai mult de 50 la suta din pretul de comercializare pentru achizitionarea unui autovehicul nou, pur electric. De asemenea, Guvernul ofera un, dar nu mai mult de 50 la suta din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursa de alimentare externa, care genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 50 g/km.Bugetul alocat este suficient pentru achizitionarea unui numar deMinistrul Mediului a anuntat, in cadrul conferintei de lansare, ca pentru statiile de reincarcare a masinilor electrice Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promovat o schema de ajutor de stat pentru conectarea oraselor prin reteaua de drumuri nationale si autostrazi, pentru care se asteapta avizul Comisiei Europene."A fost notificata deja Comisia Europeana, iar acum depinde de aprobarea schemei de ajutor de stat de catre Comisie pentru a pune in opera, asa cum ne-am propus, obiectivele indraznete asumate prin Programul de guvernare, adica 20.000 de statii de reincarcare. Dorinta nemarginita a romanului de a-si cumpara o masina electrica sau hibrid plug-in trebuie sa fie incurajata", a spus Gratiela Gavrilescu.Potrivit reprezentantilor ministerului, programul Rabla Plus nu este conditionat de casarea si radierea unui autovehicul uzat, iar prima oferita in cadrul programului Rabla Clasic se poate cumula cu ecotichetele prevazute de programul Rabla Plus, numai in cazul in care solicitantul va achizitiona fie un autovehicul nou electric, fie unul electric hibrid plug-in.