Programul Rabla Clasic, disponibil din nou, incepand din 19 august; bugetul a fost suplimentat cu 135 de milioane de lei

"Incepand de luni, 19 august, ora 10:00, Programul Rabla Clasic va fi din nou disponibil, Cei care doresc sa scape de masina vechie, poluanta si sa o inlocuiasca cu una noua, mai prietenoasa cu mediul, se pot adresa direct dealerilor auto inscrisi in Program", a transmis Ministerul Mediului.Sursa citata precizeaza ca bugetul Programului Rabla Clasic a fost suplimentat cu 135 milioane lei, suma care reprezinta"Astfel, numarul primelor de casare acordate in anul 2019 va depasi numarul primelor de casare acordate pana acum de Administratia Fondului pentru Mediu in cei 16 ani de cand se deruleaza acest program, totalizand 55.000 de prime de casare acordate in cadrul acestui an", a mai transmis Ministerul Mediului.Prin Programul Rabla Clasic, aflat la a 15-a editie, au fost casate peste 550.000 de autovehicule vechi, poluante si au fost achizitionate peste 300.000 de masini noi, care polueaza mai putin.In 2019, suma alocata initial a fost de peste 320 milioane lei, pentru circa 35.000 de prime de casare, cuantumul primei de casare fiind de 6.500 lei, si se acorda pentru autovehiculul nou al carui sistem de propulsie genereaza maximum 130 g CO2/km.