Programul Rabla Plus incepe azi. Are cel mai mare buget de pana acum si poti cumpara si motociclete

"Astfel, persoanele care doresc sa achizitioneze o masina full electric sau electric hibrid plug-in, se pot adresa dealer-ilor validati incepand cu ora 13:00. Totodata, pentru prima data in istoria sa, Rabla Plus permite populatiei inclusiv achizitia de motociclete full electric", a informat miercuri Ministerul Mediului.Programul de anul acesta pastreaza pentru al cincilea an consecutiv cea mai mare prima pentru achizitia masinilor full electric din Europa: circa 10.000 de euro."Anul acesta am aprobat pentru Rabla Plus cel mai mare buget de cand exista programul: 140 de milioane de lei, cu aproape 45% mai mare decat in anul 2019.Am crescut bugetul pentru ca ne-am stabilit un obiectiv mare pentru 2020: sa punem pe soselele Romaniei aproximativ 3.000 de masini nepoluante, adica acelasi numar de autovehicule cumparate prin Rabla Plus in toti cei patru ani de cand exista programul. Cred ca viitorul transportului este full electric, iar acest tip de transport va fi si o garantie a aerului bun in orase.Am venit si cu o premiera anul acesta: finantarea achizitiilor de motociclete full electric. Exista calcule care arata ca daca 10% din soferi si-ar inlocui masina cu o motocicleta full electric, poluarea din trafic ar scadea substantial, iar timpul de stationare in trafic s-ar reduce cu pana la 40%.Nu in ultimul rand, e important sa vorbim si despre o alta noutate: am impus prin ghidul de finantare conditia ca cei care isi cumpara o astfel de masina sa nu o poata instraina cel putin un an. Romania acorda cea mai mare prima pentru autovehicule electrice din Europa si este normal sa ne asiguram ca aceste masini raman in traficul din tara", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului.In ceea ce priveste achizitiile masinilor hibrid plug-in, aceastea sunt sustinute prin program cu circa 4.500 de euro, iar motocicletele full electric cu peste 700 de euro, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculelor."Programul Rabla Plus nu conditioneaza achizitia unui autovehicul nou de casarea unui autovehicul uzat. Insa cei care vor dori sa renunte la o masina veche, poluanta, vor beneficia in plus si de prima de casare stabilita prin programul Rabla Clasic, in valoare de 6.500 de lei", informeaza Ministerul Mediului.Astfel, in conditiile accesarii concomitente a celor doua programe, sumele decontate prin AFM din costul total al masinii vor fi de: circa 11.300 de euro pentru masinile full electric, 5.800 de euro pentru masinile hibrid plug-in si 1.400 de euro pentru motocicletele full electric, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculului.