Rabla 2019: Ce masini poti sa-ti cumperi - Iata ofertele producatorilor auto

Ziare.

com

Pentru cei care isi doresc sa scape de masina veche si sa isi ia una noua,a consultat ofertele producatorilor auto.Logan Seria Limitata Plus SCe 73, de la 6.990 Euro (cu TVA)Sandero Seria Limitata Plus SCe 73, 7.230 EuroDuster Essential TCe 130 GPF, 12.500 EuroSandero Stepway Ambiance SCe 73, 7.590 EuroLogan MCV Seria Limitata Plus SCe 73, 8.030 EuroLodgy Ambiance Blue dCi 95, 12.330 EuroDokker Ambiance Blue dCi 75, 11.180 EuroVezi AICI mai multe detalii.Clio Seria Limitata Life EVO TCe 75, de la 7.890 Euro (cu TVA)Clio Estate SL Life EVO TCe 75, 9.330 EuroCaptur Seria Limitata Life EVO TCe 90, 10.990 EuroMegane Hatch SL LIMITED TCe 116 GPF, 14.880 EuroMegane Hatch SL Business TCe 116 GPF, 12.830 EuroKadjar Life TCe 140 GPF, 15.990 EuroMegane Estate Life TCe 116 GPF, 13.880 EuroMegane Sedan Seria Limitata Business TCe 116 GPF, 11.990 EuroTalisman Life Blue dCi 150, 20.980 EuroZoe Life Z.E. 40, 18.900 EuroVezi AICI mai multe detalii.Ford KA+ de la 8.850 Euro (TVA inclus)Ford Fiesta - 10.200 EuroFord Ecosport - 12.800 EuroFord Mondeo HEV - 24.700 EuroVezi AICI mai multe detalii.Corolla Sedan, de la 17.744 Euro (TVA inclus)Aygo, 6.990 EuroYaris Hybrid, 13.550 EuroNoua Corolla Hatchback Hybrid, 19.760 EuroCorolla Touring Sports Hybrid, 20.180 EuroToyota C-HR Hybrid, 21.970 EuroRAV4 Hybrid, 29.850 EuroVezi AICI mai multe detalii.Juke, de la 12.360 Euro cu TVA*Qashqai, 16.100 EuroT-ROC, de la 15.960 de euro cu TVAGolf, 11.092 euroPolo, 9.698 euroVezi AICI mai multe detalii.Ignis, de la 8.970 de euro cu TVABaleno, de la 9.920 de euroNoul Vitaro, de la 12.730 de euroSX4 S-Cross, de la 13.790 de euroVezi AICI mai multe detalii.3008, de la 15.634 EURO fara TVA2008, de la 10.888 EURO fara TVA308, de la 11.552 EURO fara TVA208, de la 8.369 EURO fara TVAVezi AICI mai multe detalii.Citigo, de la 5.900 de euro, cu TVA inclusFabia, de la 8.350 de euro cu TVARapid, de la 11.444 de euro cu TVAOctavia, de la 15.250 de euro cu TVASuperb, de la 22.075 de euro cu TVASkoda Karoq, de la 21.112 euro cu TVAVezi AICI mai multe detalii.