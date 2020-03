Rabla 2020: Ce masini poti sa-ti cumperi - Iata ofertele producatorilor auto

Ziare.

"Valoarea primei de casare ramane la 6.500 de lei (1.350 de euro). Aceasta prima poate sa creasca cu inca 1.000 de lei daca masina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km", a informat Ministerul Mediului O premiera absoluta a programului este posibilitatea de a achizitiona motociclete. De asemenea, s-a introdus un eco-bonus nou in Rabla Clasic de anul acesta: valoarea lui este de 1.000 de lei, care se pot adauga la cei 6.500 de lei, in cazul in care este aleasa o masina cu sistem GPL sau GNC."Incercam, chiar si in aceste momente grele, sa sustinem politicile de mediu, sa va sprijinim pe voi si sa ne respectam promisiunile. Trebuie sa fim atenti in aceasta perioada si sa evitam cat se poate suprapunerea celor doi factori care ne pot afecta: coronavirus si calitatea aerului. Daca v-ati uitat in ultimele zile pe starea aerului din Romania, poate ati observat ca aceasta a fost una foarte buna.Insa am ajuns sa atingem aceasta stare doar pentru ca izolarea ne-a facut pe multi dintre noi sa ne parcam masinile si sa ramanem acasa. Ganditi-va cum ar fi sa avem aceleasi date de aer intr-o perioada de activitate normala. Eu cred ca se poate", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului.De asemenea, se lucreaza la modificarea procedurii, astfel incat prezenta fizica a beneficiarului la sediul dealerului sa nu mai fie necesara.S-a mai decis inclusiv cresterea eco-bonusului pentru masinile hibride conventional (cele care nu se incarca la priza) de la 1.700 de lei la 2.500 de lei."Partea frumoasa a acestui program este ca puteti adauga peste prima de casare doua eco-bonusuri si, astfel, suma decontata de noi din costul masinii poate sa depaseasca 2.000 de euro. Dau si un exemplu, ca sa fie clar pentru toata lumea: daca vreunul dintre voi alege sa cumpere o masina hibrid conventional, cu un prag de emisii de 96 de g CO2, i se va putea deconta din costul masinii peste 2.000 de euro", spune ministrul Costel Alexe.a facut o lista cu ofertele Rabla 2020 pentru masini destintate achizitiei de catre persoanele fizice.Logan Stepway Blue DCi 75, incepand de la 9.540 EuroSandero Stepway Ambiance SCe 73, 7.500 EuroDuster GPL Comfort TCe 100 GPL, 12.981 EuroLogan Acces SCe 73, 5.990 EuroSandero Stepway TCe 90, 9.490 EuroDuster Essential TCe 100, 11.990 EuroLogan Seria Limitata Plus SCe 73, 6.950 EuroDuster Connected by Orange Blue dCi 115 4WD, 17.740 EuroLogan Seria Limitata Plus Blue dCi 75, 8.690 EuroLogan MCV Seria Limitata Plus SCe 73, 8.040 EuroDokker Laureate Blue dCi 95, 12.740 EuroLodgy Ambiance Blue dCi 95, 12.340 EuroToate preturile contin TVA.Noul CLIO Life SCe 65, incepand de la 9.900 EuroNoul CAPTUR Life TCe 100, 13.500 EuroNoul CAPTUR Life TCe 100 GPL, 13.700 EuroNoul ZOE LIFE Z.E. 40, 17.999 EuroMEGANE Sedan Seria Limitata Business TCe 116 GPF, 12.990 EuroMEGANE Hatch Seria Limitata Business TCe 116 GPF, 12.990 EuroKADJAR LIFE TCe 140 GPF, 16.400 EuroCLIO Estate Seria Limitata Life EVO TCe 75, 10.140 EuroCLIO Collection LIFE EVO TCe 75, 8.900 EuroCLIO Collection Zen TCe 75, 10.140 EuroMEGANE Hatch Seria Limitata LIMITED TCe 116 GPF, 15.190 EuroMEGANE Estate LIFE TCe 116 GPF, 14.190 EuroTALISMAN Zen Blue dCi 150, 23.190 EuroToate preturile contin TVA.Focus - Tripleaza valoarea tichetului RablaFiesta Trend, 10.600 Euro cu TVAEcoSport Titanium, 13.700 Euro cu TVAMondeo Trend - 21.200 Euro cu TVAMondeo Trend Hybrid - 21.900 Euro cu TVAAygo, incepand de la 7.739 Euro cu TVAYaris, 10.573 EuroNoua Corolla Sedan, 14.089 EuroNoua Corolla Sedan Hybrid, 18.288 EuroNoua Corolla Hatchback, 14.294 EuroNoua Corolla Hatchback Hybrid, 17.029 EuroNoua Corolla Touring Sports, 16.496 EuroNoua Corolla Touring Sports Hybrid, 17.892 EuroC-HR, 17.443 EuroC-HR Hybrid, 22.546 EuroNoul Camry Hybrid, 28.328 EuroPrius Hybrid, 22.027 EuroPrius Plug-in Hybrid, 27.220 EuroRAV4, 23.455 EuroRAV4 Hybrid, 32.310 EuroQashqai Visia 1.3 benzina 138CP, de la 16.350 Euro cu TVANoul Juke Visia 115CP, de la 15.140 Euro cu TVAMicra IG-T 100CP, de la 10.720 Euro cu TVAGolf Nostalgia, pret recomandat 12.580 Euro cu TVAPolo Melancolia, pret recomandat 10.960 Euro cu TVAT-Roc Sentimental, pret recomandat 15.100 Euro cu TVAIgnis Hybrid 12V, de la 8.550 Euro cu TVASwift Hybrid 12V, de la 8.900 Euro cu TVAVitara Hybrid 48V, de la 14.600 Euro cu TVASX4 S-CROSS Hybrid 48V, de la 15.400 Euro cu TVAPeugeot nu a listat preturile pentru masinile sale, dar pe site-ul oficial puteti completa un formular pentru a primi ofertele pentru Rabla 2020.Si Skoda are un sistem similar: completezi un formular pe site si primesti oferta lor.Kona, de la 12.722 EuroNoul i10, de la 8.396 Euroi20, de la 8.699 EuroTucson Style, de la 23.539 EuroCitroen nu a listat preturile pentru masinile sale, dar pe site-ul oficial puteti completa un formular pentru a primi ofertele pentru Rabla 2020.