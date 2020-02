Rabla 2020: Se vor acorda 60.000 de tichete pentru masini noi si 3.000 pentru electrice, unde avem cel mai scump voucher din Europa

Ziare.

com

"Pentru Rabla clasic, ne-am luat angajamentul ca vom avea 60.000 de vouchere, pe care le vom oferi cetatenilor pentru achizitionarea de autoturisme pastrand aceleasi valori ca in anul trecut, iar pentru Rabla plus, bugetul pentru acest an creste de la 95 milioane la 140 milioane (lei - n.red.), urmand ca in acest an, pe langa dezvoltarea retelei nationale de incarcare, sa finantam minim 3.000 de masini electrice.Se pastreaza ca anul trecut valoarea de minim 10.000, iar daca mai adaugam si faptul ca romanii pot casa un autoturism vechi, voucherul poate ajunge pana la 11.350 de euro.As vrea sa spun casi ma bucur foarte mult ca Guvernul Ludovic Orban sustine modernizarea parcului auto din Romania si ne dorim sa crestem de la an la an", a spus ministrul Costel Alexe.Acesta a precizat ca in acest an, in martie, se va lansa programul Rabla clasic, la Craiova, la Ford.